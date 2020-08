Die Champions League live im TV, Livestream und Liveticker

Die Champions League live im TV und im Livestream und Liveticker: Ab dem 7. August soll die aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochene K.o.-Runde in der Champions League fortgesetzt werden. Hier seht Ihr im Überblick den leicht veränderten Modus des Turniers, die wichtigsten Daten sowie alle Informationen zu Übertragungen im TV, Livestream und im Liveticker.

Am 7. August soll die aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochene Saison in der Champions League mit den Achtelfinal-Rückspielen wieder aufgenommen werden. Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, der RB Leipzig und Atalanta Bergamo stehen bereits im Viertelfinale. Acht weitere Teams, darunter der FC Bayern München, haben noch die Chance.

Champions League 2019/20: Der Modus

Aufgrund der außergewöhnlichen Situation hat sich auch der Modus etwas verändert. Zunächst geht es wie gewohnt mit den noch ausstehenden Achtelfinal-Rückspielen weiter. Anschließend aber wird auf Hin- und Rückspiel verzichtet.

Stattdessen steht ein Finalturnier in Lissabon auf dem Programm, das aus allen Viertelfinalspielen, den Halbfinalmatches und dem Endspiel besteht. Gespielt wird im Estádio José Alvalade und dem Estádio do Sport Lisboa e Benfica (besser bekannt als Estádio da Luz). Das Finale ist für den 23. August geplant. Die Viertel- und Halbfinalpartien wurden bereits ausgelost.

Champions League: Der Spielplan

Achtelfinal-Rückspiele

7. August, 21:00 Uhr: Juventus Turin - Olympique Lyon (Hinspiel: 0:1)

7. August, 21:00 Uhr: Manchester City - Real Madrid (Hinspiel: 2:1)

8. August, 21:00 Uhr: FC Bayern München - FC Chelsea (Hinspiel: 3:0)

8. August, 21:00 Uhr: FC Barcelona - SSC Neapel (Hinspiel 1:1)

Viertelfinale:

12. August, 21:00 Uhr: Atalanta Bergamo - RB Leipzig

14. August, 21:00 Uhr: SSC Neapel / FC Barcelona - FC Bayern München / FC Chelsea

15. August, 21:00 Uhr: Manchester City / Real Madrid - Juventus Turin - Olympique Lyon

Halbfinale:

18. August, 21:00 Uhr: Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2

19. August, 21:00 Uhr: Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4

Finale

23. August, 21:00 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Die Champions League live im TV

Sky wird wie gewohnt mehrere Matches live im TV übertragen, darunter auch das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern gegen Chelsea. Zudem wird der Pay-TV-Sender drei Viertelfinalmatches und das Finale live zeigen. Die genaue Aufteilung der Halbfinal-Partien ist noch nicht bekannt.

Die Champions League im Livestream

Sky überträgt bei SkyGo alle Matches, die auch im TV übertragen werden, im Livestream. DAZN berichtet ebenfalls im Livestream von der Champions League. Die genaue Aufteilung der Partien steht noch nicht fest, beide Sender haben aber die Rechte für jeweils zwei Achtelfinal-Rückspiele, jeweils drei Viertelfinalpartien und für das Finale.

Die Champions League im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es Liveticker zu allen noch ausstehenden Partien in der Champions League. Hier verpasst Ihr nichts, was sich in Europas Königsklasse tut.

