1. Sabitzer nicht zu fassen

Es ist keine kühne These, zu behaupten, Marcel Sabitzer sei der Mann des Abends bei Leipzigs 3:0-Erfolg gegen Tottenham Hotspur und dem damit verbundenen Einzug ins Champions-League-Viertelfinale gewesen. Der Österreicher erzielte schließlich zwei Treffer (10., 21.) und stellte die Weichen so früh auf Sieg, allerdings hätten auch andere Leipziger den Titel "Mann of the Match" verdient gehabt.

Es ist daher elementar zu wissen, dass Sabitzer auch ohne seinen Doppelpack, übrigens der erste eines Österreichers in der K.o.-Phase der Königsklasse, ein perfektes Spiel hinlegte. Der 25-Jährige war für den Gegner einfach nicht zu fassen. Nagelsmann hatte ihn offensichtlich mit allen Freiheiten im Mittelfeld ausgestattet, sodass der gebürtige Grazer seine Fußabdrücke überall auf der Wiese hinterließ.

Seinen Treffer zum 1:0 leitete er tief in der eigenen Hälfte mit einem Ballgewinn selbst ein. Immer wieder ließ sich Sabitzer bis kurz vor die eigene Dreierkette fallen und beteiligte sich aktiv am Spielaufbau. Offensiv tauchte er links, rechts oder in der Mitte auf, hatte überall seine Füße im Spiel.

"Ein Abend für die Bücher", für ihn persönlich und den Verein, schwärmte der Österreicher nach der Partie am Spielfeldrand sichtlich beseelt und fügte an:

" Es sind pure Emotionen. Wenn du im Achtelfinale einen Doppelpack schnürst, dann geht einiges durch deinen Körper. "

Insgesamt kommt Sabitzer nun unter Nagelsmann auf 15 Tore in 35 Spielen. Bereits zwei mehr als in den 77 Spielen unter Vorgänger Ralf Rangnick.

2. Angeliños Power bringt RB Leipzig voran

Schon in der Bundesliga zeigte Angeliño, warum sich Leipzig im Winter dafür entschied, den 23-Jährigen von Manchester City auszuleihen. Gegen Tottenham lieferte er erneut einen Nachweis seiner Klasse.

"Mit Angeliño haben wir große Power nach vorne. Er hat heute wieder zwei Tore vorbereitet und das sehr gut gemacht. Er hat bis in die 95. Minute noch Läufe in die Tiefe gemacht, auch im Attackieren war er sehr fleißig. Er ist eine sehr, sehr gute Verpflichtung und wir freuen uns, dass er da ist", schwärmte Nagelsmann.

Der Spanier lief seine Linie auf der linken Seite unermüdlich rauf und runter. Ermüdungserscheinungen? Nicht auszumachen. Seine Flanke zum 2:0 durch Sabitzer kam aus vollem Lauf und punktgenau. Genau so, wie man das von einem Außenspieler sehen will. In der Hinrunde war meist Marcel Halstenberg der Mann für die linke Außenbahn, doch der scheint ob Angeliños Leistungen nun dauerhaft den linken Innenverteidiger im 3-5-2 spielen zu müssen.

Nagelsmann erklärte auch, warum das so ist:

" Halste (Marcel Halstenberg, Anm. d. Red.) ist ein sehr guter Linksverteidiger mit Offensivdrang. Aber seine große Stärke sieht man in der Dreierkette im Defensivverbund. "

In der Hinrunde habe er "über links nicht ganz so die Offensivpower entwickelt", war dafür defensiv "etwas stabiler", so der Trainer weiter.

" Angeliño ist da ein anderer Spieler, eher schon ein gelernter Mittelfeldspieler, das hat schon viele Parallelen zu Nico Schulz damals in Hoffenheim. "

Ein großes Kompliment, bedenkt man, dass Schulz unter Nagelsmann im Kraichgau zum Nationalspieler wurde und schließlich zum BVB wechselte.

3. Mourinho kann nicht zaubern

Zum ersten Mal seit 14 Auswärtsspielen in der Champions League blieb Tottenham ohne Tor. Warum diese durchaus beeindruckende Serie riss, erklärte José Mourinho wenige Minuten nach Abpfiff in der Mixed-Zone höchstpersönlich:

" Wir sind in großen Schwierigkeiten. Man kann uns im Moment nicht mal als Team beschreiben. Wir sind eine Ansammlung von zur Verfügung stehenden Spielern, die versuchen, irgendwie ein Spiel zu gewinnen. "

Der Portugiese spielte damit auf das große Verletzungspech an und führte sichtlich verzweifelt fort: "Es ist einfach zu viel: Kane, Son, Bergwijn, Sissoko, Ben Davies... es ist zu viel. Wir haben keine Offensivspieler, wir können Gegnern nicht gefährlich werden."

In der Tat: Tottenhams Top-Torjäger Harry Kane (17 Tore, Muskelriss im Oberschenkel) und Heung-min Son (16 Tore, Armbruch) zeichnen sich für knapp die Hälfte aller Saisontreffer des Teams (70) verantwortlich. Ausfälle, die kein Team der Welt einfach so einfach kompensieren könnte.

Mourinho versuchte es, derart ersatzgeschwächt, mit der Flucht nach vorn. Der tollkühne Plan: Vorne Druck machen, den Spielaufbau der Leipziger früh stören und irgendwie von individuellen Fehlern der Sachsen profitieren. Doch auch Mourinho kann nicht zaubern.

Dele Alli, seit Wochen außer Form, sollte als Mittelstürmer zusammen mit Erik Lamela (rechts) und Lucas Moura (links) Druck auf die Dreierkette - bestehend aus Marcel Halstenberg, Dayot Upamecano und Lukas Klostermann - ausüben. Das Dreigestirn lief jedoch viel zu behäbig, fast unmotiviert an. Die Leipziger überspielten die erste Pressingreihe so meist mühelos.

"Es war der Schlüssel, dass wir heute nichts zugelassen haben", analysierte Trainer Julian Nagelsmann nach dem Spiel bei "Sky". Ohne die Leistung der Leipziger schmälern zu wollen: So schwer war das heute nicht.

