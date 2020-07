Die Austragung des Achtelfinal-Rückspiels in der Champions League zwischen dem FC Barcelona und dem SSC Neapel ist aufgrund der steigenden Zahl von Coronafällen in Katalonien gefährdet. Laut des Radiosenders "RAC 1" soll die für den 8. August geplante Begegnung an einen anderen Ort verlegt werden. Die UEFA ist demnach bereits mit den lokalen Gesundheitsbehörden in Kontakt.

Zudem soll die UEFA bereits alternative Spielorte prüfen.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Bundesliga Ballon d'Or: FIFA macht Lewandowski wieder Hoffnung VOR 2 STUNDEN

Die UEFA bestätigte dies allerdings nur zum Teil. "Wir beobachten die Situation und sind in Kontakt mit den relevanten lokalen Behörden", teilte der Verband dem "SID" mit: "Das Spiel ist angesetzt und soll wie geplant in Barcelona stattfinden."

Neapel-Klubchef: "UEFA scheint besorgnis erregende Informationen zu ignorieren"

Neapel-Klubchef Aurelio De Laurentiis sprach sich klar gegen die Austragung des Spiels in der katalanischen Hauptstadt aus. "Ich begreife nicht, warum wir in einer Stadt spielen müssen, in der die Lage wegen der Corona-Pandemie kritisch ist", sagte De Laurentiis nach Medienangaben. "Aus Spanien erhalten wir besorgniserregende Informationen über die epidemiologische Lage, die UEFA scheint sie aber zu ignorieren", kritisierte der Klubchef.

Im Ende Februar ausgetragenen Hinspiel war Barça in Neapel nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Nachdem sich die Lage im anfänglichen Corona-Krisengebiet Katalonien zwischenzeitlich etwas beruhigt hatte, waren die Fallzahlen zuletzt wieder rapide angestiegen. Das deutsche Auswärtige Amt rät seit einigen Tagen wieder von "nicht notwendigen, touristischen Reisen" nach Katalonien aufgrund erneut "hoher Infektionszahlen und örtlichen Absperrungen" ab.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Stars, aber nur zwei Plätze: Sané braucht Biss bei Bayern

(SID)

Play Icon WATCH Ex-BVB-Flirt: ManCity hat offenbar Sané-Nachfolger gefunden 00:02:16

Bundesliga Nächstes Kapitel im Thiago-Poker: Top-Klub verzichtete angeblich auf Transfer VOR 2 STUNDEN