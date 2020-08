Lionel Messi vom FC Barcelona am Ball

FC Barcelona - SSC Neapel live im TV, Livestream und Liveticker: Am Samstag, 8. August, stehen sich Barça und Neapel im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegenüber. Spielbeginn ist um 21:00 Uhr. Das Match wird in Deutschland nicht live im TV übertragen. Das Spiel gibt es allerdings im Livestream bei DAZN und natürlich im Liveticker bei Eurosport.de zu sehen.

Im Achtelfinale der Champions League spielt der FC Barcelona im Rückspiel gegen den SSC Neapel. Das Hinspiel in Neapel vor der Zwangspause durch die Corona-Pandemie endete 1:1. Das Rückspiel steht am Samstag, 8. August auf dem Programm, obwohl die Situation in Katalonien wieder kritisch ist. Um 21:00 Uhr soll das Match beginnen.

Champions League: Barça - Neapel live im TV

Das Match zwischen dem FC Barcelona und dem SSC Neapel wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

Champions League: Barcelona - Neapel im Livestream

Das komplette Spiel zwischen Barça und Neapel gibt es im Livestream bei DAZN.

FC Barcelona - SSC Neapel im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zur Partie zwischen Barcelona und Napoli sowie alle News zur Champions League.

