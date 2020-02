Erst schwärmte Karl-Heinz Rummenigge von einer weiteren magischen Nacht in London - dann stellte der Bayern-Boss bestens gelaunt Trainer Hansi Flick eine Vertragsverlängerung in Aussicht. Beim Mitternachtsbankett im noblen Ballsaal des "8 Northumberland Avenue" überreichte er dem 55-Jährigen als nachträgliches Geburtstagsgeschenk einen Stift.

"Damit unterschreibt man beim FC Bayern ja manchmal auch Papiere. Mach weiter so! Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Fußball, den die Mannschaft zelebriert", sagte Rummenigge - und die rund 400 Edelfans um Ehrenpräsident Uli Hoeneß applaudierten begeistert.

Überhaupt war die Stimmung bei Bayern München nach der Gala seines Superduos Serge Gnabry und Robert Lewandowski im Achtelfinale-Hinspiel der Champions League prächtig. "So macht es Spaß", betonte Thomas Müller nach dem beeindruckenden 3:0 (0:0) beim FC Chelsea und ließ im Kampf um Europas Fußball-Thron sogar Träume zu.

Er habe mit dieser Mannschaft "das Gefühl, dass was geht", sagte der Vizekapitän, der FC Bayern sei "absolut in der Lage", die Königsklasse zu gewinnen: "Alle ziehen mit, das stimmt mich hoffnungsvoll."

Video - Neuer nicht nur mit Lob für Davies: "Hab ihn einmal zur Sau gemacht" 00:45

Neuer: "Ganz wichtiges Statement"

Auch Rummenigge zeigte sich nach einer erneuten Machtdemonstration in London knapp fünf Monate nach dem historischen 7:2 bei Tottenham Hotspur zuversichtlich. "Ihr habt einen tollen Charakter. Und dieser Charakter wird euch weit führen, wenn ihr so weitermacht", schwärmte er.

Kapitän Manuel Neuer sprach nach dem ersten Sieg einer deutschen Mannschaft an der Stamford Bridge von einem "ganz wichtigen Statement". Für Rummenigge war es vor dem Rückspiel am 18. März schlicht ein "Riesenschritt" in Richtung Viertelfinale: "Das ist eine Stadt, die mag Bayern München seit 2013. Wir können viel Kraft für die nächsten paar Monate mitnehmen."

Video - Rummenigge vielsagend zu Flick: "Damit unterschreibt man beim FC Bayern Papiere" 03:34

Vor allem der bärenstarke Auftritt von Gnabry und Lewandowski sowie von Jungstar Alphonso Davies machte reichlich Hoffnung und sorgte dafür, dass die Bayern die Heimreise mit einem sehr guten Gefühl antraten. Er sei "sehr, sehr happy", sagte Flick nach dem zwölften Pflichtspiel ohne Niederlage (elf Siege).

Die Diskussionen um seine ungeklärte Vertragssituation blendete er dagegen aus. Das interessiere ihn "überhaupt nicht. Es geht immer um die Mannschaft, dass sie Erfolg hat. Alles andere liegt nicht in meiner Hand. Das sind Dinge, die die Zukunft bringt".

Ausrufezeichen für Flick

Dass er mit solchen Siegen aber reichlich Argumente für eine Verlängerung seiner Amtszeit über den Sommer hinaus sammelt, dürfte Flick bewusst sein. Der Trainer mache einen "Superjob", unterstrich Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Auch Müller sprach sich einmal mehr für Flick aus. Man sehe doch, sagte er bei Sky, "welchen Fußball wir spielen. Wenn man 3:0 hier gewinnt, dann ist das Ausrufezeichen genug".

Ausrufezeichen für die einen, Schmach für die anderen: Für den FC Chelsea war es die höchste Heimniederlage seiner erfolgreichen Europapokal-Geschichte. Teammanager Frank Lampard sprach zerknirscht von einer "bitteren Lektion".

Das lag in erster Linie am kongenialen Bayern-Duo Gnabry/Lewandowski. Der Torjäger legte Gnabry die ersten beiden Treffer (51. und 54.) auf und beendete nach glänzender Vorarbeit des erneut überzeugenden Davies nach 673 Minuten seine Torblockade in K.o.-Spielen der Königsklasse (76.). Salihamidzic wollte dennoch keinen herausheben und sprach lieber von "einer sensationellen Mannschaftsleistung. Unser Plan ist voll aufgegangen".

In Euphorie wollte er nicht ausbrechen. "Wir können aus solchen Highlights Selbstvertrauen schöpfen, aber wir müssen schauen, dass wir konzentriert bleiben", forderte er. Aber, fügte Salihamidzic an: "Wir sind hungrig auf Erfolg."

Das könnte Dich auch interessieren: Bayern sendet ein Signal an Europa – und eines an Flick