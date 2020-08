Bayern Münchens Trainer Hansi Flick kann am Freitag im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona auf Alphonso Davies und Kingsley Coman zählen. "Alle Spieler, die hier mit dabei sind, sind auch einsatzbereit. Alle sind zu 100 Prozent fit", sagte Flick auf der Pressekonferenz vor der Begegnung in Lissabon (21.00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de).

Davies hat am Mittwoch die letzte Einheit im Trainingslager im portugiesischen Lagos mit Adduktorenproblemen verpasst, auch Coman war leicht angeschlagen.

Er sei "voller Vorfreude", sagte Flick und hob noch einmal die Qualitäten der Katalanen hervor.

Champions League "Eine grandiose Mannschaft": BVB-Boss Watzke drückt dem FC Bayern die Daumen VOR 2 STUNDEN

"Sie haben Weltklassespieler in ihren Reihen. Messi, Griezmann, Suárez, ter Stegen. Das wissen wir, und da müssen wir gegenhalten und unsere Qualität bringen. Wir haben einen Plan, und wir hoffen natürlich, dass der morgen auch funktioniert", sagte Flick.

Müller: Müssen als Team gegen Messi verteidigen

Thomas Müller, der mit seinem 113. Champions-League-Spiele Bayerns Rekordhalter Philipp Lahm überholen würde, kündigte derweil ein intensives Spiel gegen die Barca-Stars an. "Wir wollen ihnen das Ballbesitzspiel so ungemütlich wie möglich machen. Der offene Schlagabtausch ist nicht das, was wir wollen", sagte der Torjäger.

Das gelte nicht zuletzt für die Zweikämpfe mit Superstar Lionel Messi. "Meine Erfahrung aus den Partien gegen Messi hat gezeigt: Es hat dann funktioniert, wenn du als ganzes Team gegen Messi da warst. So müssen wir gemeinsam gegen diese individuelle Qualität agieren. Es geht darum, die Zweikämpfe aggressiv, aber sauber zu führen", sagte Müller.

Die Stimmung im Team sei "unserer Siegesserie entsprechend exzellent", sagte Müller weiter: "Aber im Fußball ist ja das Schöne, dass man nie genau weiß, was passieren wird. Es ist alles möglich. Wir wissen alle, dass auf der anderen Seite mit dem FC Barcelona keine Laufkundschaft steht."

Das könnte Dich auch interessieren: Sancho und sein "besonderer Haufen": Zum eigenen Glück gezwungen

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

(SID)

Play Icon WATCH Bayern gegen Barca: Die Teams im Vergleich 00:00:50

Champions League Schuster: Für Barça gibt es nur zwei Möglichkeiten gegen Bayern VOR 6 STUNDEN