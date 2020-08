Thomas Müller stand sowohl beim historischen 8:2-Sieg seines FC Bayern München gegen den FC Barcelona in der Champions League 2020, als auch beim 7:1 der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2014 im Halbfinale gegen Brasilien auf dem Platz. Nach dem Triumph in Lissabon erklärte er, warum beide Kantersiege nicht miteinander zu vergleichen sind.

Zwei historische Spiele, zwei Kantersiege.

Thomas Müller sieht trotzdem einen großen Unterschied zwischen dem Bayern-Sieg im Estadio da Luz 2020 und dem historischen Triumph von Belo Horizonte 2014.

"Ich habe mich nicht ganz ans 7:1 gegen Brasilien erinnert gefühlt. Damals hatten wir es nicht so unter Kontrolle. Wir haben hier heute eine super erste Halbzeit hingelegt, das hatte viel, viel mehr mit uns zu tun als das Spiel gegen Brasilien."

Brasilien sei damals "einfach so passiert", so der ehemalige Nationalspieler. Gegen Barcelona sei die eigene Mannschaft deutlich dominanter aufgetreten.

Thomas Müller trifft zur Führung gegen Brasilien im WM-Halbfinale 2014 Fotocredit: Imago

Flick will nicht "in der Vergangenheit leben"

Im WM-Finale folgte vor sechs Jahren ein enges Spiel gegen Argentinien. Auch im Halbfinale des Königsklassen-Finalturniers bringt der hohe Sieg aus dem Viertelfinale keinen Vorteil.

"Von der Erfahrung her ist es nach so einem Spiel noch ein bisschen schwieriger. Es geht im Halbfinale wieder bei 0:0 los, aber das Selbstvertrauen hatten wir schon vor dem Spiel. Wir haben Wahnsinns-Werbung für den FC Bayern gemacht. Bisher ist das Event ganz große Klasse und wir wollen dabei bleiben", so Müller.

Auch Bayern-Trainer Hansi Flick - 2014 Co von Bundestrainer Joachim Löw - wischte den Vergleich beider Spiele schnell vom Tisch: "Ich bin keiner, der in der Vergangenheit lebt, sondern das Hier und Jetzt ist entscheidend. Wir freuen uns alle, dass es heute so gekommen ist und wir für die Leistung auch mit einem hohen Ergebnis belohnt wurden."

