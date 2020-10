Es hatte schon etwas merkwürdiges, wie sie da so saßen. Bei der großen UEFA-Gala rund um die Auslosung der Champions-League-Vorrunde waren drei Bayern-Stars und ihr Trainer als Europas Beste in ihrem Fach ausgezeichnet worden.

Und sowohl Robert Lewandowski (Fußballer des Jahres), Manuel Neuer (bester Torwart), Joshua Kimmich (Sieger bei den Verteidigern) als auch des Kontinents Vorzeigecoach Hans-Dieter Flick waren persönlich gekommen, um ihre Pokale entgegenzunehmen.

Bundesliga Vor Länderspiel-Nominierung: Abstellungs-Ärger in der Bundesliga GESTERN AM 13:06

Zwischenzeitlich nahmen die drei feierlich gekleideten Spieler gleichzeitig auf der Bühne Platz und erzählten vom so herausragenden sportlichen Erfolg, den man ohne die Mannschaftskameraden niemals erreicht hätte.

Europas bester Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne war nicht angereist, ließ sich aus Manchester zuschalten. Er hätte auch etwas deplaziert gewirkt. Dies war der große Tag des FC Bayern - der Kulminationspunkt der vergangenen Monate und Jahre.

FC Bayern im Jahr 2020: Beginnt ein Zyklus, oder endet er?

Das nationale Double, später mit dem Henkelpott und zwei Supercups veredelt, hatte der deutsche Rekordmeister in kürzester Zeit auf den eigenen Briefkopf gebracht und sich damit wieder als ultimative Spitze des europäischen Fußballs etabliert.

Sieben Jahre nach dem ersten Triple der Vereinsgeschichte im Jahr 2013 sind sie also wieder ganz oben - die "Super-Bayern". Es wirkt wie der Zusammenschluss eines Kreises. Das Ende eines Zyklus.

Neuer, David Alaba und Thomas Müller zum Beispiel arbeiteten jahrelang auf diesen zweiten absoluten Höhepunkt der eigenen Karriere hin. Auch Robert Lewandowski machte in Nyon - mit ordentlich Silberware in der Hand - den Eindruck, endlich am Ziel angekommen zu sein.

"Für mich sind viele Träume in Erfüllung gegangen. Ich war schon oft nah dran, aber diesmal hat alles geklappt", meinte der Pole und spielte nicht nur zwischen den Zeilen auf Wembley 2013 an. Damals hatte er - noch in Schwarz-gelb - auf der Verliererseite gestanden.

Der FC Bayern München gewinnt wie 2013 den UEFA Supercup Fotocredit: Getty Images

Gehen die Bayern vom Gas? Eher nicht

Der Verein auf dem Gipfel, die Stars im siebten Himmel, der Trainer gekrönt. Dazu eine äußerst undurchsichtige, vielleicht wilde Saison vor der Brust. Für den FC Bayern gäbe es in diesen Tagen viele Gründe, einen oder zwei Gänge rauszunehmen. Entschuldigungen wären in Hülle und Fülle vorhanden.

Es darf aber bezweifelt werden, ob dies wirklich geschehen wird. Ganz offensichtlich nämlich würde ein sportliches Durchatmen so gar nicht zum "Mia san mia"-Vereinsmotto passen. Obendrein war es schon immer die Stärke der Münchner, durchgehend bissig und heiß auf Titel zu sein. Das gefühlte Zyklusende könnte also genauso gut der Anfang einer neuen Ära sein.

Der Umbruch des Kaders ist schließlich längst in vollem Gange. Neue, hungrige Stars sind längst ins rote Trikot geschlüpft. Stellvertretend für diese Generation steht Kimmich. Der 25-jährige Nationalspieler geht längst voran.

FC Bayern: Flick schwärmt von Kimmich

"Joshua hat eine ganz besondere Mentalität", sagte Coach Flick nach dem Supercup-Sieg über seinen Schützling. Recht hatte er. Man braucht schon eine besondere Mentalität, um als Mittelfeldspieler bester Abwehrspieler Europas zu werden. Kimmich sei "auf einem richtig guten Weg, einer dieser Spieler zu sein, die diesen Verein prägen".

Dabei spielen Titel natürlich eine große Rolle. Die junge Garde um Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Niklas Süle, Alphonso Davies und Leroy Sané (der nichtmal Champions-League-Sieger ist) wird also nicht nachlassen. Auch die Führungsebene um Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Präsident Herbert Hainer ist hungrig.

"Wir haben eine besondere Mannschaft und einen besonderen Spirit", betonte Neuer in Nyon. Der FC Bayern erlebe gerade, so Rummenigge, "außergewöhnliche Zeiten, die ihresgleichen suchen". Ein Ende ist nicht in Sicht. Auch weil die "alte Generation" noch nicht loslassen will.

FC Bayern: Lewandowski will noch lange spielen

Er fühle sich besser als mit 26, sagte Lewandowski zuletzt dem "Kicker". "Zehn Jahre? Vielleicht acht" wolle er noch spielen. Der aktuelle Vertrag bis 2023 sei auf jeden Fall "nicht mein letzter. Ich will noch länger spielen. Und ich will noch mehr erreichen, meine Kollegen in München denken genauso", betonte der 32-Jährige.

"Ich habe noch so viele Jahre vor mir, ich denke nicht an das Ende meiner Karriere." In München wird man das gerne hören. Bei den Buchmachern ist der FC Bayern ohnehin auch für die neue Saison der Champions League der Favorit...

Extra Time - Der Eurosport-Podcast:

Das könnte Dich auch interessieren: Klopp droht bei Liverpool der Abgang von zwei Stars

"Wahnsinnsenergieleistung": Flick von Kimmich-Tor begeistert

Fußball Leverkusens Ausnahmetalent Wirtz vor DFB-Rekord GESTERN AM 12:32