Fußball

Magischer Champions-League-Abend: Als Bayern über Barcelona hinweg fegte

Am 23.04.2013 bezwang der FC Bayern im Hinspiel des CL-Halbfinals den FC Barcelona zuhause mit 4:0. Dieser Sieg ebnete den Münchnern den Weg ins Finale, wo sie später das Triple holten. Wir erinnern uns an die magische Nacht in der Allianz Arena.