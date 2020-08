Das Ranking der UEFA basiert auf den Ergebnissen der Vereine in der Champions League und Europa League der vergangenen fünf Saisonen. Diese Rangliste ist unter anderem entscheidend für die Setzliste bei den jeweiligen Auslosungen.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sagte: "Es ist eine große Ehre und macht uns stolz und glücklich, in der europäischen Fünf-Jahreswertung wieder einmal auf dem ersten Platz zu stehen. Dazu möchte ich unserer Mannschaft und unserem Trainer Hansi Flick mit seinem Team herzlich gratulieren."

Er fügte an: "Das ist ein großartiger Erfolg für den FC Bayern und zeugt von der herausragenden Arbeit, die unser Verein bereits in den letzten Jahren und insbesondere in dieser Saison geleistet hat. Mit elf Siegen aus elf Spielen hat sich unsere Mannschaft den Champions League-Titel eindrucksvoll gesichert."