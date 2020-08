Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern hat sich zum neuartigen Finalturnier der Champions League geäußert und sich dabei als großer Fan geoutet: "Der Modus wird wie eine Bombe einschlagen. Der größte Thrill für den Fan ist natürlich das K.o.-System. Bei zwei Spielen setzt sich aus Erfahrung eigentlich immer die bessere Mannschaft durch, in einem K.o.-Spiel ist alles möglich."

Der Titel in der Champions League wird in dieser Saison erstmals in einem Finalturnier der besten acht Mannschaften in Lissabon ermittelt.

Der FC Bayern trifft dabei im Viertelfinale am Freitag (21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) auf den FC Barcelona um Superstar Lionel Messi.

"Das Format ist eigentlich das, was wir von der Weltmeisterschaft kennen. Das ist wie eine europäische Club-WM. Es treffen die besten europäischen Mannschaften aufeinander", erklärte der 64-Jährige am Dienstag.

FC Bayern: Rummenigge fordert CL-Reform

Karl-Heinz Rummenigge sprach sich darüber hinaus für eine Reform der Königsklasse aus. Diese ist erst 2024 von der UEFA vorgesehen.

Der Vorstandschef des FC Bayern hat dafür bereits klare Vorstellungen. "Ich glaube nicht, dass wir eine vergrößerte Gruppenphase brauchen, die Gruppenphase ist jetzt schon mit acht Gruppen und vier Mannschaften am vierten oder fünften Spieltag entschieden. Das ist nicht das, was die Zuschauer aus den Sesseln haut", betonte er und führte aus:

"Wir müssen schauen, dass wir bei der K.-o.-Phase mehr Fleisch an die Knochen kriegen. Ich bin ein Freund der Qualität und nicht der Quantität."

