Benjamin Pavard spielte eine starke Debütsaison für den FC Bayern, wird nun aber vermutlich ihren eigentlichen Höhepunkt zu verpassen. Der Franzose verletzte sich im Training am Knöchel und wird aller Voraussicht nach den Rest der Champions-League-K.o.-Phase verpassen. Ein herber Verlust für Hansi Flick, dem bei der Frage nach geeignetem Ersatz eigentlich nur eine Möglichkeit bleibt.

Blöd gelaufen.

Im ersten Mannschaftstraining nach dem verdienten aber auch kurzen Sommerurlaub wollte Benjamin Pavard eine Flanke mit dem Fuß blocken, bekam die Kugel aber unglücklich ab. Das Training war beendet - so wie womöglich auch die komplette restliche Saison.

Zumindest das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea (3:0-Sieg im Hinspiel) verpasst der Franzose sicher. Informationen der "Bild" und "L’Équipe" zufolge fällt der 24-Jährige vier bis sechs Wochen aus.

Düstere Aussichten für ein etwaiges Champions-League-Finalturnier in Lissabon, das am 12. August mit den ersten Viertelfinals beginnt. Der FC Bayern würde am 14. August seinen ersten Auftritt im Estádio da Luz haben, vorausgesetzt er bringt den 3:0-Vorsprung aus dem Hinspiel beim FC Chelsea am 8. August in der heimischen Allianz Arena (ab 21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) über die Ziellinie.

Wie auch immer: Pavards Fehlen schmerzt und zwingt Hansi Flick nun zum Umdenken.

FC Bayern: Kimmich nach hinten rechts?

Eine Möglichkeit wäre es, Joshua Kimmich aus der Zentrale zurück auf die rechte Seite zu beordern, Thiago könnte dann zusammen mit Leon Goretzka die Zentrale bilden.

Bevor es Niko Kovac Bundestrainer Joachim Löw gleichtat und Kimmich ins defensive Mittelfeld zog, sah man im 25-Jährigen den legitimen Nachfolger von Philipp Lahm. Auch in der abgelaufenen Bundesligasaison half Kimmich sechs Mal hinten rechts aus.

Alles klar also? Nein, denn Kimmich wird an anderer Stelle gebraucht. Als Mittelfeldchef des FC Bayern ist er der Fixpunkt und für die Statik des Spiels in der Zentrale eigentlich unverzichtbar. Diese tragende Säule zu entfernen, könnte nach hinten los gehen.

Zumal Flick seit dem Wintertransferfenster einen weiteren Mann für die rechte Seite in der Mannschaft hat.

Odriozola: "Keine leichte Zeit in München"

Álvaro Odriozola kam im Winter von Real Madrid auf Leihbasis zum deutschen Rekordmeister. Flick höchstpersönlich hatte sich für Verstärkungen auf den Außenverteidigerpositionen stark gemacht, Sportvorstand Hasan Salihamidzic entsprach dem Wunsch des Trainers und lieferte einen schnellen und qualitativ hochwertigen Rechtsverteidiger. Zumindest auf dem Papier.

Denn zur Wahrheit gehört auch, dass der 24-Jährige in seinen wenigen Einsatzminuten beim FC Bayern bislang nicht überzeugen konnte. Nur in drei Bundesligaspielen (3:2-Heimsieg gegen Paderborn, 5:0-Heimsieg gegen Düsseldorf, 4:0-Auswärtssieg in Wolfsburg) kam er zum Einsatz - zudem wurde er im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Hoffenheim (4:3) eingewechselt. Die Bilanz: 160 Minuten in vier Spielen. Zu wenig und wohl auch der Grund dafür, dass er nach Ende der Leihe keinen langfristigen Vertrag in München unterzeichnen wird.

Enttäuscht ist Meistertrainer Hansi Flick aber ganz und gar nicht, wie er Ende Juni auf einer Pressekonferenz unterstrich. Im Gegenteil: Odriozola sei ein absoluter Profi, auch wenn er "keine leichte Zeit hier in München" habe. "Er ist trotzdem sehr engagiert im Training und nimmt das ganze sehr professionell."

Odriozola wäre die logische Konsequenz

Nun könnte er plötzlich wichtig werden - die Chance bekommen, auf größtmöglicher Bühne auf sich aufmerksam zu machen. "Wir sind sehr glücklich, dass wir alle drei Leihspieler auch in den nächsten zwei Monaten bis zum Ende der Saison gewinnen konnten und sie uns in den wichtigen Spielen helfen können”, sagte Salihamidzic Anfang Juli nach der Verlängerung der Leihverträge von Philippe Coutinho, Ivan Perisic und Odriozola.

Der Spanier ist die naheliegendste Variante für hinten rechts, könnte Pavard positionsgetreu ersetzen, ohne das Flick seine Erfolgself großartig umbauen muss. Klar, auch Lucas Hernández kann Außenverteidiger spielen, ist jedoch als Linksfuß eher für die linke Außenbahn, beziehungsweise linke Innenverteidigerposition vorgesehen.

Jérôme Boateng machte in seiner Karriere ebenfalls schon 58 Spiele als rechter Verteidiger, für den FC Bayern allerdings zuletzt in der Saison 2011/2012. Der ehemalige Nationalspieler bildete zusammen mit Abwehrchef David Alaba in der Rückrunde ein sagenhaftes Pärchen in der Innenverteidigung, auf das Flick auch in der Champions League setzen wird. Denn der eigentliche Abwehrboss Niklas Süle ist nach seinem Kreuzbandriss sicher noch nicht bereit für Fußball auf Champions-League-Niveau.

Am Ende reduzieren sich Flicks Optionen also immer wieder auf ein und dieselbe Person - und die heißt Álvaro Odriozola. Und wer weiß, vielleicht zahlt sich die Leihe des 24-Jährigen in der entscheidenden Saisonphase ja doch noch aus.

