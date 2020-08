Vorne trifft Robert Lewandowski, dahinter organisiert Thomas Müller: Der ehemalige Nationalspieler ist wichtig wie nie für den FC Bayern und steht in der Champions League vor seinem Rekordspiel. Auch wenn der polnische Angreifer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, ist Müller mindestens genauso unverzichtbar für Trainer Hansi Flick.

An Robert Lewandowski führt ja gerade kein Weg vorbei. Seine Bilanz in dieser Saison: 44 Spiele, 53 Treffer, acht Torvorlagen. Da kann man schon mal ins Schwärmen geraten. "In der Form seines Lebens" sei der Torjäger, betonte Karl-Heinz Rummenigge in den vergangenen Tagen mehrfach, dabei vergaß der Vorstandschef von Bayern München wie üblich nicht, den Polen als Weltfußballer des Jahres vorzuschlagen. "Robert hätte es verdient", sagte er. In das Urteil einfließen wird freilich das Abschneiden in der Champions League.

Beste Sicht auf die Arbeit von Robert Lewandowski hat einer, der in den Triple-Träumen der Münchner ebenfalls eine eminent wichtige Rolle spielt: Thomas Müller. Seine Bilanz in dieser Saison: 47 Spiele, 12 Treffer, 25 (!) Torvorlagen. Da kann man schon mal ins Schwärmen geraten, wie Hansi Flick soeben in der Sportbild. "Thomas Müller ist einzigartig, nicht zu kopieren", sagte der Trainer des FC Bayern, und das stimmt schon deshalb, weil Müller am Freitag (21:00 im Liveticker auf Eurosport.de) im Viertelfinale gegen den FC Barcelona einen neuen Rekord aufstellen wird.

Bayern: Müller vor Rekord

Müller wird, so nichts dazwischen kommt, im Estadio da Luz in Lissabon sein 113. Spiel in der europäischen Königsklasse bestreiten - er überholt damit den langjährigen deutschen Rekordhalter Philipp Lahm. "Das ist schon außergewöhnlich", sagt sein Mannschaftskollege Leon Goretzka. Seinen Einstand gab Müller am 10. März 2009 gegen Sporting Lissabon: Er wurde 18 Minuten vor dem Spielende eingewechselt, übrigens für Bastian Schweinsteiger, in der Schlussminute traf er zum 7:1-Endstand. Seine Mitspieler waren Lukas Podolski oder Miroslav Klose, sein Trainer: Jürgen Klinsmann.

In den bisherigen 112 Spielen hat Müller 44 Treffer erzielt und weitere 22 vorbereitet. Er hat die Bayern 2012 im "Finale dahoam" gegen den FC Chelsea (4:5 n.E.) mit seinem Treffer in der 83. Minute kurz vom Triumph träumen lassen, er gehörte im Jahr darauf zu den Siegern von Wembley im deutschen Endspiel gegen Borussia Dortmund (2:1). Müller erlebte schmerzhafte Momente wie 2016, als er im Halbfinale gegen Atletico Madrid einen Elfmeter verschoss, nun scheint er zu glauben, dass großartige Augenblicke nahe sind.

Müller ist unverzichtbar

"Die jungen Spieler sind extrem hungrig - und auch die Alten wollen es noch einmal wissen", sagte Müller Anfang August der "Süddeutschen Zeitung". Dabei sah es zu Beginn dieser Saison lange nicht so aus, als kämen Jung wie Alt jemals an den Punkt, an dem sie tatsächlich vom Triple träumen dürften. Müller (30) selbst galt Ende Oktober schon als Auslaufmodell, nachdem Trainer Niko Kovac gesagt hatte, wenn Not am Mann sei, dann werde auch er seine Einsätze bekommen. Am 3. November war Kovac weg, Müller wirkt seitdem wie neugeboren.

Unter Trainer Hansi Flick ist Müller wieder unverzichtbar. Hinter den Spitzen und eingebunden in ein klares Spielkonzept glänzt er als Tausendsassa: als Torschütze, als Vorlagengeber und vor allem auch als lautstarker Dirigent, wie in leeren Stadien nun deutlich zu hören ist. "Ähnlich klar geregelt war unser Spiel zuletzt unter Pep Guardiola", sagte er der "SZ". "Wenn das Offensivspiel berechenbar ist und einem Plan folgt, funktioniere ich viel besser, als wenn das Offensivspiel nur von individuellen Aktionen lebt."

Die Chance, dass Müller am Freitag Lewandowski wieder einen auflegt, ist also ziemlich groß.

(SID)

