An der Algarve hat der FC Bayern die letzte Phase der Mission Triple gestartet. Urlaubsfeeling soll aber keines aufkommen. Denn schon am Freitag starten die Münchner mit dem Viertelfinalspiel gegen den FC Barcelona in das Finalturnier in Lissabon. Mit dem Rückspiel gegen den FC Chelsea (4:1) konnte der deutsche Rekordmeister seine Favoritenrolle bestätigen.

Die noble Fünf-Sterne-Anlage Cascade Wellness & Lifestyle Resort an der Algarve bietet alles, was das Urlauberherz begehrt: Palmen, Pools, einen tollen Ausblick auf den azurblauen Atlantik, Strand, Tennisplatz und sogar eine Driving-Range. Doch entspannte Ferien stehen bei Bayern München in den nächsten Tagen keineswegs an. "Wir dürfen jetzt nicht sagen: Wir sind in Portugal, in der Nähe des Meeres, jetzt machen wir eine Urlaubsreise", betonte Thomas Müller.

Vielmehr startet der Rekordmeister in Lagos an der Südwestspitze Portugals die letzte Phase seiner Mission Triple, bei der am Freitag (21:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) das mit Spannung erwartete Viertelfinale gegen den FC Barcelona mit Superstar Lionel Messi nur eine Zwischenstation sein soll.

Nach der Ankunft am Sonntagabend stand für die Bayern um Toptorjäger Robert Lewandowski noch ein kurzer Spaziergang an, am Montagmittag wurde es dann auf dem hoteleigenen Trainingsplatz bei Temperaturen an die 30 Grad ernst.

Flick: "Müssen clever trainieren"

"Es ist ganz wichtig, dass wir uns an die Temperaturen gewöhnen", sagte Trainer Hansi Flick vor der ersten schweißtreibenden Einheit. Doch überziehen darf Flick im Kurztrainingslager nicht. "Eine gute Mischung ist wichtig. Wir müssen clever trainieren - und listig sein", sagte Müller mit einem Schmunzeln. Der "Schuss Lockerheit" dürfe auf keinen Fall fehlen, "wir müssen eine Wohlfühl-Atmosphäre schaffen".

2014 hatten Rio-Weltmeister Müller und auch Flick als damaliger Assistent von Joachim Löw im legendären Campo Bahia so etwas schon erlebt: Nun wollen die Bayern in Lagos den Triple-Geist intensiv beschwören. Am Donnerstag geht es dann weiter in den Finalort Lissabon, wo die Münchner im Penha Longa Resort bei Estoril logieren. Und das möglichst bis zum 23. August.

Doch erst einmal heißt es "volle Kraft voraus" gegen Superstar Messi. "Wir fiebern dem Spiel entgegen", unterstrich Müller. Flick bastelt bereits intensiv an einem Matchplan - doch der ist nicht ausschließlich auf Messi ausgelegt. Man dürfe sich nicht zu sehr auf den 33 Jahre alten Argentinier "fokussieren. Das ist das große Problem. Barca hat viele starke Spieler, auf die man aufpassen muss."

Bayern: Hainer schwärmt von dem Team

Die haben auch die Bayern, angeführt vom seit Monaten überragenden Lewandowski bis hin zu Müller, Joshua Kimmich, Leon Goretzka oder Manuel Neuer. "Wir haben viele Charaktere. Die Mannschaft ist in Topform", schwärmte Präsident Herbert Hainer nach dem beeindruckenden Erfolg gegen Chelsea im Achtelfinale (4:1). Und natürlich habe sie "den Titel im Kreuz". Den Grund für den Höhenflug des Doublesiegers liefert Hainer gleich mit: "Hansi Flick hat der Mannschaft die Spielfreude zurückgegeben. Sie trägt seine Handschrift."

Auf dem Weg ins Finale im berühmten Estadio da Luz und zum zweiten Triple der Vereinsgeschichte nach 2013 warten auf die Bayern nach dem Gigantenduell gegen Barca jedoch weitere schwere Brocken. In einem möglichen Halbfinale (19.8.) droht Manchester City mit Ex-Coach Pep Guardiola, im Finale könnte Paris St. Germain mit Neymar und Kylian Mbappe der Gegner sein.

Unterstützung für den Saisonhöhepunkt kommt auch von Ausrüster adidas, der am Montag das neue Champions-League-Trikot im roten Rauten-Design vorstellte. Das Dress solle bei der Mission helfen, "den sechsten Titel in der Champions League zu gewinnen". Traditionell steht auf dem Kragen: "Mia san Mia".

