Seit Monaten ist die Personalie David Alaba beim FC Bayern heiß diskutiert. Der Rekordmeister will mit seinem Eigengewächs verlängern, eine Einigung lässt aber weiterhin auf sich warten. Alaba spielt mit Wechselgedanken, soll einem Verbleib aber auch nicht abgeneigt sein. Jetzt sollen sich zwei Optionen herauskristallisieren, eine Entscheidung könnte schon bald fallen.

Im Sommer 2021 läuft der Vertrag von David Alaba beim FC Bayern aus.

Seit geraumer Zeit versucht der FCB, Alaba eine Vertragsverlängerung schmackhaft zu machen. Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, soll es inzwischen nur noch zwei Möglichkeiten für den Österreicher geben.

Die erste: eine Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister für ein jährliches Salär von 17 bis 18 Millionen Euro. Als zweite Option ziehe der 28-Jährige einen ablösefreien Wechsel zu einem der spanischen Giganten, Real Madrid oder dem FC Barcelona, im kommenden Sommer in Betracht.

Gespräche während des CL-Finalturniers

Ein ablösefreier Abgang ihres Leistungsträgers im kommenden Jahr wäre sportlich wie finanziell ein herber Verlust für die Bayern. Deshalb könnte schon in den kommenden Tagen eine Lösung gefunden werden.

Beim Champions-League-Finalturnier in Lissabon kann Alaba eine wichtige Rolle dabei spielen, wie die Saison des FC Bayern in Erinnerung behalten wird. Gleichzeitig soll abseits des Platzes die Entscheidung über seine Zukunft fallen.

Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge kündigte bei "Sky" für die Zeit in Portugal Gespräche mit dem Alaba-Management an: "Wir haben uns jetzt verabredet vor ein paar Wochen, wenn wir uns für Lissabon qualifizieren, dass wir uns dann dort treffen. Ob es dann am Ende des Tages ein finales Gespräch sein wird, weiß ich nicht."

Wie zuletzt auch, zeigte sich der 64-Jährige dabei vorsichtig optimistisch, was einen Verbleib Alabas betrifft. "Wir haben immer kundgetan, dass wir Interesse haben, dass David bei Bayern München bleibt. Ich glaube, David weiß auch, was Bayern München für ihn wert ist", betonte Rummenigge vor seinem Abflug nach Lissabon.

