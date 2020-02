FC Chelsea - FC Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am Dienstag, 25. Februar, trifft der FC Bayern München im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auswärts auf den FC Chelsea. Das Match an der Stamford Bridge beginnt um 21:00 Uhr MEZ. Die Münchner haben die Gruppe B mit der Maximalpunktzahl von 18 Punkten aus elf Spielen gewonnen. Chelsea wurde Zweiter der Gruppe H hinter dem FC Valencia.

Champions League: Chelsea - Bayern live im TV

Das Spiel zwischen dem FC Chelsea und dem FC Bayern München wird am Dienstag ab 21:00 Uhr live im TV übertragen. Sky ist im Einzelmatch bei Sky Sport 2 und in der Konferenz bei Sky Sport 1 dabei.

Video - Verletzt oder nicht? Tuchel erklärt den Streit mit Neymar 01:09

FC Chelsea - Bayern München im Livestream

Das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gibt es auch im Livestream bei SkyGo zu sehen.

Chelsea - Bayern: Das Match im Liveticker

Das Match könnt ihr auch im Liveticker bei Eurosport.de verfolgen. Hier gibt es alle Informationen zur Champions League.

Chelsea - Bayern | Coutinho lässt Bayern-Bosse rätseln

Philippe Coutinho kommt auch in der Rückrunde beim FC Bayern nicht so wirklich in Tritt. Vor dem Kracher gegen den FC Chelsea spricht unter andererm der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge über das Formtief des Brasilianers. Erklären kann er es sich nicht. Hier gibt's die komplette Aussage des 64-Jährigen.

Auch Trainer Hansi Flick rätselt über die schwankenden Leistungen Coutinhos und versucht dem Spielmacher Mut zu zu sprechen.

Flicks Aussagen im Video:

Video - Flick über Coutinhos-Leistungstief: "Setzt sich zu sehr unter Druck" 00:44

Chelsea - Bayern | Das Einläuten der heißen Saisonphase

Das Spiel des FC Bayern beim FC Chelsea läutet die heiße Saisonphase für den Rekordmeister ein. Eurosport.de analysiert für welche Spieler es auch um die eigene Zukunft bei den Münchnern geht.

Chelsea - Bayern | Letztes Duell war das "Finale Dahoam"

Das letzte Champions-League-Spiel zwischen dem FC Chelsea und Bayern München war das Champions-League-Finale 2012: Die Engländer gewannen im Elfmeterschießen (1: 1 nach Verlängerung) in der Allianz Arena in München mit 4: 3.

Hier geht's zum Artikel: Wer bei Bayern auf der Kippe steht