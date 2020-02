Die Psychospielchen haben begonnen - und Jürgen Klopp mischt munter mit. Vor dem Start in die heiße Phase der Champions League erkor der Teammanager des Titelverteidigers und England-Dominators FC Liverpool kurzerhand Juventus Turin zum Topfavoriten. Der Klub von Superstar Cristiano Ronaldo will davon aber nichts wissen. Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig halten sich beim Säbelrasseln noch vornehm zurück.

"Juventus war schon vor der Saison mein Favorit", sagte Klopp, der auf der Insel mit den Reds nicht zu stoppen ist und im Achtelfinale der Königsklasse am Dienstag (21:00 im Liveticker auf Eurosport.de) bei Atletico Madrid ran muss:

" Ich schaue offenbar nicht genug italienischen Fußball, denn ich kann mir nicht erklären, warum sie in der Serie A nicht mit zehn Punkten vorne liegen. "

Den Ball nahm Juventus-Coach Maurizio Sarri sofort auf - und widersprach. Klopp gehöre zu den "schlauesten und lustigsten Leuten, die ich jemals kennengelernt habe", sagte der 61-Jährige. Der deutsche Meistertrainer wolle durch seine Aussagen nur "die eigene Last abschütteln, selbst der Favorit auf die Titelverteidigung zu sein". Klar ist, dass Liverpool einer der ersten Anwärter ist. Die sensationelle Bilanz mit 25 Siegen und einem Unentschieden in der Premier League spricht für sich.

Bayern im erweiterten Favoritenkreis

Auch zu nennen ist Manchester City. Das Team von Pep Guardiola will die letzte Chance nutzen, bevor die zweijährige Königsklassen-Sperre einsetzt. Der FC Barcelona und Real Madrid gehören wohl immer zum Favoritenkreis. Und natürlich hat auch Bayern München Jahr für Jahr den Anspruch, ernsthaft in das Titelrennen einzugreifen. "Wir haben eine gute Mannschaft, die unser volles Vertrauen hat, und wir haben einen Top-Spirit in der Mannschaft, das macht Hansi Flick wirklich hervorragend", sagte Vorstandsboss Karl-Heinz in einem Interview von "Münchner Merkur" und "TZ". Am 25. Februar geht es zum FC Chelsea.

Die Erwartungen an die Bayern sind groß - aber auch an die beiden weiteren deutschen Klubs, die schon in dieser Woche den Kampf ums Viertelfinal-Ticket aufnehmen. Borussia Dortmund bekommt es am Dienstag (21:00 im Liveticker auf Eurosport.de) mit Thomas Tuchel und Paris St. Germain zu tun, RB Leipzig tritt am Mittwoch (21:00 im Liveticker auf Eurosport.de) bei Tottenham Hotspur an.

Bundestrainer Joachim Löw sieht alle deutschen Klubs in der Lage weiterzukommen. Die Ligaspitze macht derweil Druck. "Es muss unser Anspruch sein, dass in den Viertelfinals der Champions League und Europa League mehr als ein deutscher Klub regelmäßig auftaucht", sagte DFL-Boss Christian Seifert. In der vergangenen Saison schaffte es kein deutsches Team in die Runde der letzten Acht.

