Der Spielplan der Champions League mit dem Finalturnier in Lissabon: Der FC Bayern München trifft heute im Viertelfinale im Estádio do Sport Lisboa e Benfica auf den FC Barcelona. Am Samstag tritt Manchester City im Estádio José Alvalade gegen Olympique Lyon an. Der Überblick über den Modus des Turniers, die wichtigsten Daten sowie alle Informationen zu TV, Livestream und Liveticker.

Paris Saint-Germain und RB Leipzig stehen bereits im Halbfinale. Der FC Bayern München, der FC Barcelona, Manchester City und Olympique Lyon können in ihren Viertelfinals am 14. und 15. August nachziehen. Für Borussia Dortmund kam bereits im Achtelfinale das Aus gegen PSG.

Champions League FC Barcelona - FC Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker VOR EINER STUNDE

Champions League 2019/20: Der Modus

Aufgrund der außergewöhnlichen Situation hat sich der Modus verändert. Ab dem Viertelfinale wird auf eine Austragung in zwei Spielen (Hin- und Rückspiel) verzichtet.

Stattdessen steht ein Finalturnier in Lissabon auf dem Programm, das aus vier Viertelfinalspielen, zwei Halbfinalmatches und dem Endspiel besteht. Gespielt wird im Estádio José Alvalade und dem Estádio do Sport Lisboa e Benfica (besser bekannt als Estádio da Luz). Das Finale ist für den 23. August geplant. Die Viertel- und Halbfinalpartien wurden bereits ausgelost.

Champions League: Der Spielplan

Achtelfinal-Rückspiele

Viertelfinale in Lissabon:

Mittwoch, 12. August, 21:00 Uhr: Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain 1:2 (1:0)

Estádio do Sport Lisboa e Benfica | Atalanta Bergamo -Estádio do Sport Lisboa e Benfica | Hier geht's zum Spielbericht

Donnerstag, 13. August, 21:00 Uhr: RB Leipzig - Atlético Madrid 2:1 (0:0)

Estádio José Alvalade | - Atlético MadridEstádio José Alvalade | Hier geht's zum Spielbericht

Freitag, 14. August, 21:00 Uhr: FC Barcelona - FC Bayern München

Estádio do Sport Lisboa e Benfica | FC Barcelona - FC Bayern MünchenEstádio do Sport Lisboa e Benfica | Liveticker

Samstag, 15. August, 21:00 Uhr: Manchester City - Olympique Lyon

Estádio José Alvalade | Manchester City - Olympique LyonEstádio José Alvalade | Liveticker

Halbfinale in Lissabon:

Dienstag, 18. August, 21:00 Uhr: RB Leipzig - Paris Saint-Germain

Estádio do Sport Lisboa e Benfica | RB Leipzig - Paris Saint-GermainEstádio do Sport Lisboa e Benfica | Liveticker

Mittwoch, 19. August, 21:00 Uhr: Manchester City / Olympique Lyon - FC Barcelona / FC Bayern München

Estádio José Alvalade | Manchester City / Olympique Lyon - FC Barcelona / FC Bayern MünchenEstádio José Alvalade | Liveticker

Finale in Lissabon:

Sonntag, 23. August, 21:00 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Estádio do Sport Lisboa e Benfica | Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2Estádio do Sport Lisboa e Benfica | Liveticker

Die Champions League live im TV

Sky wird wie gewohnt mehrere Matches live im TV übertragen. Der Pay-TV-Sender wird drei Viertelfinalmatches und das Finale live zeigen. Die genaue Aufteilung der Halbfinal-Partien ist noch nicht bekannt. Es sollen alle Matches mit deutscher Beteiligung live im TV übertragen werden.

Die Champions League im Livestream

Sky überträgt bei SkyGo alle Matches, die auch im TV übertragen werden, im Livestream. DAZN berichtet ebenfalls im Livestream von der Champions League. Die genaue Aufteilung der Partien steht noch nicht fest, beide Sender haben aber die Rechte für jeweils zwei Achtelfinal-Rückspiele, jeweils drei Viertelfinalpartien und für das Finale.

Die Champions League im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es Liveticker zu allen noch ausstehenden Partien in der Champions League. Hier verpasst Ihr nichts, was sich in Europas Königsklasse tut.

Leipzig - Atlético: RB zieht ohne Werner ins Champions-League-Halbfinale ein

RB Leipzig hat mit dem 2:1 (0:0)-Erfolg gegen Atlético Madrid im Viertelfinale der Champions League für den nächsten Paukenschlag gesorgt. Der Abgang von Timo Werner fiel dabei nicht wie befürchtet ins Gewicht. In seiner Abwesenheit avancierte ein anderer RB-Profi zum Matchwinner. Atlético reichte dagegen eine einzige starke Phase in der gesamten Partie nicht, um weiterzukommen. Was uns auffiel. | Zum Artikel

FC Bayern - FC Barcelona: Köpke verteidigt Neuer vor Duell mit ter Stegen

Nach seinem Patzer im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea (4:1), der zum zwischenzeitlichen 1:2 führte, musste Bayern-Torwart Manuel Neuer Kritik einstecken. Bundestorwarttrainer Andreas Köpke verteidigte Neuer nun: "Der Ball war nicht so einfach, wie es dargestellt wurde. Steht da ein Bayern-Verteidiger und schlägt den Ball weg, lobt hinterher jeder Manuels Reaktion." | Zum Artikel

Bayern - Barça: Messi oder Lewandowski?

Am Freitagabend (21:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) treffen der FC Bayern und der FC Barcelona in Lissabon im Champions-League-Viertelfinale aufeinander. Dort kommt es zum Duell der beiden Top-Stars Lionel Messi und Robert Lewandowski. Doch wer ist nun aktuell der bessere Spieler von beiden? Oder ist das eigentlich egal? | Hier geht's zur kompletten Geschichte

Champions League: Zwei Corona-Fälle bei Leipzig-Gegner Atlético

Das Champions-League-Viertelfinale zwischen RB Leipzig und Atlético Madrid am Donnerstag (21:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) kann wie vorgesehen in Lissabon stattfinden. Nach zwei positiven Coronafällen erbrachten die Tests des erweiterten Atlético-Trosses komplett negative Ergebnisse. | Zum kompletten Bericht

Champions League: FC Barcelona besiegt SSC Neapel

Der FC Barcelona hat den SSC Neapel im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League 3:1 (3:1) besiegt und damit nach dem 1:1 im Hinspiel den Einzug ins Finalturnier perfekt gemacht. Nun wartet der Klassiker gegen den FC Bayern München.

Mehr zum Thema: Barça fordert Bayern: Klarer Sieg mit Messi-Schrecksekunde gegen Napoli

Champions League: Kroos verteidigt Varane

Raphaël Varane hat sich nach der 1:2-Niederlage von Real Madrid bei Manchester City und dem damit verbundenen Aus im Achtelfinale der Champions League der Öffentlichkeit gestellt und sich entschuldigt. Ex-Weltmeister Toni Kroos verteidigte unterdessen seinen Teamkollegen.

FC Bayern - FC Chelsea: Salihamidzic verteidigt Hoeneß

Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat die umstrittenen Aussagen von Uli Hoeneß zur Transferpolitik von Borussia Dortmund verteidigt. Im Gespräch mit "Sky" meinte der 43-Jährige: "Der Uli hat da ein Thema gehabt. Ich habe mich jetzt wirklich damit nicht so beschäftigt. Inhaltlich reißt Uli immer Themen, die eben für Zündstoff sorgen, aber er hat ja auch Recht." | Zum Artikel

FC Bayern - FC Chelsea: FC Liverpool zweifelt an Thiago-Verpflichtung

Bereits seit einigen Wochen halten sich Gerüchte über einen Wechsel von Thiago Alcantara vom FC Bayern München zum FC Liverpool. Doch bei der Mannschaft von Jürgen Klopp zweifelt man offenbar, ob eine Verpflichtung des Spaniers Sinn macht. Wie der "Kicker" berichtet, würden vor allem das Alter und die Verletzungsanfälligkeit des 29-Jährigen den Verantwortlichen bei Liverpool Sorgen machen. | Zum Artikel

FC Bayern - FC Chelsea: Der Deutsche Meister will den Champions-League-Titel

Der letzte Akt einer äußerst ungewöhnlichen Saison steht unmittelbar bevor. Das Finalturnier der Champions League bietet den 12 verbliebenen Teams die große Chance, ihre Spielzeit zu vergolden. Nicht zuletzt auch dem FC Bayern. Ganz Europa traut dem Rekordmeister den Gewinn des Henkelpotts zu. Zwei Außenseiter könnten den vermeintlichen Favoriten jedoch einen Strich durch die Rechnung machen. | Zum Artikel

FC Bayern - FC Chelsea: Neuer äußert sich nach Urlaubsvideo

Manuel Neuer vom FC Bayern München hat sich erstmals zu seinem umstrittenen Video aus dem Kroatien-Urlaub geäußert. Darauf angesprochen und gefragt, warum er dazu noch nicht Stellung genommen habe, antwortete der 34-Jährige am Freitag: "Was andere fordern, ist mir eigentlich egal." | Zum Artikel

FC Bayern - FC Chelsea: FCB verleiht Torwarttalent

Der 1. FC Nürnberg hat wie erwartet Torhüter Christian Früchtl vom deutschen Rekordmeister Bayern München verpflichtet. Der 20 Jahre alte Schlussmann wird für ein Jahr ausgeliehen. Früchtl absolvierte in der abgelaufenen Saison 27 Spiele für die zweite Mannschaft des FC Bayern und wurde mit ihr Drittliga-Meister. Er hat darüber hinaus alle Jugend-Nationalmannschaften seit der U15 durchlaufen. | Zum Artikel

FC Bayern - FC Chelsea: Das Coman-Aus und die Folgen: Flick hat zwei Optionen

Der FC Bayern muss ohne den angeschlagenen Kingsley Coman ins Champions-League-Duell gegen den FC Chelsea gehen. Das bringt Trainer Hansi Flick ins Grübeln - allerdings nicht, weil es Probleme gibt, den Franzosen adäquat zu ersetzen. Im Gegenteil: Mit Philippe Coutinho und Ivan Perisic bieten sich zwei starke Alternativen an. Flick überlegt nur noch angestrengt, wem er den Vorzug geben soll. | Zum Artikel

FC Bayern - FC Chelsea: Coman fällt gegen die Blues aus

Bayern-Coach Hansi Flick und Kapitän Manuel Neuer haben sich zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Chelsea geäußert. Im Hinblick auf den Ausfall von Kingsley Coman bleiben die Bayern cool. "Wir haben genug Alternativen vorne mit Ivan Perisic, Philippe Coutinho, Thomas Müller oder auch Joshua Zirkzee - dazu dann Robert Lewandowski", so Neuer. Auch Flick zeigte sich nicht beunruhigt. | Zum Artikel

FC Bayern - FC Chelsea: Flick lässt Ersatz-Transfer für Thiago offen

Bayern-Trainer Hansi Flick hat vor dem Achtelfinalrückspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea vor zu viel Leichtsinn gewarnt. "Wir alle wissen, dass wir durch das 3:0 im Hinspiel sehr gute Voraussetzungen haben, aber das Rückspiel muss erstmal gespielt werden", stellte der Coach bei "Sport1" klar. Auch über den aktuellen Stand im Vertragspoker um Thiago und David Alaba sprach Flick. | Zum Artikel

FC Bayern - FC Chelsea: Alaba angeblich vor Vertragsverlängerung

Die Zeichen bei David Alaba deuten offenbar immer mehr in Richtung einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern München. Wie der "kicker" berichtet, kann sich der Österreicher durchaus vorstellen, über 2021 hinaus beim deutschen Rekordmeister zu bleiben. Dies ließen Äußerungen aus der Szene sowie Alabas unmittelbarem Umfeld vermuten, so die Fachzeitschrift. | Zum Artikel

FC Bayern - FC Chelsea: Thiago will es seinen Kritikern beweisen

Mit dem Restart in der Champions League fällt womöglich auch der letzte Vorhang für Thiago Alcántara beim FC Bayern München. Der 29 Jahre alte Spanier, eines der letzten Überbleibsel der Ära Guardiola, steht vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Höchste Zeit, es seinen Kritikern nochmal so richtig zu zeigen. | Der letzte Vorhang: Thiago gegen alle

Champions League: Chelsea sehnt sich vor Bayern-Duell nach Urlaub

0:3 im Hinspiel, Verletzte, Klagen wegen Überlastung: Der FC Chelsea reist zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Bayern München nicht in bester Verfassung. Und so scheint es als haben die Blues ihr Achtelfinale schon längst abgeschenkt. Anstatt sich mit einer möglichen Aufholjagd am Samstag zu beschäftigen, wettert Trainer Frank Lampard gegen die Premier League. | Zum Artikel

Champions League: Lewandowski über Ex-Trainer Klopp: "Er hat zwei Gesichter"

Bayern-Star Robert Lewandowski hat in seiner Karriere schon mit einigen Weltklasse-Trainern zusammengearbeitet. Doch besonders ein Coach ist dem Polen dabei in Erinnerung geblieben. Lewandowski erklärte im Instagram-Live-Gespräch mit "ESPN" auf die Frage nach dem besten Trainer, unter dem er gearbeitet habe: "Ich denke, Jürgen Klopp ist mein Favorit. Danach kommt Pep Guardiola." | Zum Artkel

Champions League: "Die Chance seines Lebens!" Ganz Europa schaut auf Lewandowski

Die Fortsetzung der Champions League ist der letzte große Höhepunkt einer zerfledderten Saison. Auch für den FC Bayern. Den Münchnern aber bietet sich in diesen letzten Wochen der Spielzeit 2019/20 eine historische Chance - als Team und für jeden einzelnen Spieler individuell. Besonders Robert Lewandowski steht vor der Krönung. Ganz Europa traut dem Bundesliga-Torschützenkönig Großes zu. | Zum Artikel

Champions League: Königsklasse als letzte Chance: Guardiola braucht den Titel mehr denn je

Keine Meisterschaft, kein FA Cup: Die Saison scheint für Manchester City zur absoluten Nullnummer zu werden, doch es steht ja noch die K.o.-Phase der Champions League vor der Tür. Der Klub wartet noch immer auf den ersten Königsklassen-Erfolg der Klubgeschichte und Pep Guardiola nun auch schon fast eine Dekade auf seinen nächsten Coup. Gerade jetzt bräuchte er den Triumph dringender denn je. | Zum Artikel

Champions League: Real-Stars Bale und James gegen ManCity nicht im Kader

Real Madrid wird ohne Angreifer Gareth Bale das Achtelfinal-Rückspiel gegen Manchester City in der Champions League bestreiten. Das geht aus der Kaderliste hervor, die der Verein am Mittwoch veröffentlichte. Auch James Rodríguez wird in Manchester nicht mit von der Partie sein. Der gelbgesperrte Kapitän Sergio Ramos ist hingegen für die Begegnung nominiert. | Zum Artikel

Champions League: Erst Triple, dann Abschied? Poker um Thiago und Alaba geht weiter

Am Samstag will der FC Bayern München im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea (21 Uhr) den nächsten Schritt Richtung Triple machen. Dann wird es auch auf David Alaba und Thiago Alcántara ankommen. Die beiden spielen bei den Münchnern eine entscheidende Rolle. Wie lange sie das noch tun werden, ist jedoch ungewiss. Die Zukunft von Alaba und Thiago ist weiter offen. | Zum Artikel

Champions League: So erlebt Chelsea sein blaues Wunder gegen Bayern

Der FC Chelsea pfeift nach der Finalpleite im FA Cup gegen den FC Arsenal und vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Bayern München konditionell und personell aus dem letzten Loch. Nicht nur der Kapitän, sondern auch der beste Flügelflitzer und ein Joker werden fehlen. Zwei weitere Stars sind angeschlagen. Die Gedanken kreisen bereits um die nächste Saison. | Zum Artikel

Champions League: Barcelona muss gegen Neapel liefern

Nach der bisher titelarmen Spielzeit ist der Henkelpott die letzte Chance für den FC Barcelona einen versöhnlichen Saison-Abschluss zu feiern. Gegen den SSC Neapel kam man im Hinspiel nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Im Camp Nou muss für die Katalanen nun ein Sieg her, um ins Viertelfinale einzuziehen und den Traum vom Champions-League-Titel am Leben zu erhalten. | Hier geht's zur kompletten Geschichte

