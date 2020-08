Das Verhältnis zwischen Gareth Bale und seinem Arbeitgeber Real Madrid ist stark belastet. Das zeigte nicht zuletzt die Nicht-Nominierung des Walisers für das Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester City. Reals Ex-Präsident Ramon Calderon bezeichnete die Situation nun als "Schande". Ein Spieler von Bales Format verschwende seine Zeit auf der Bank erklärte der 69-Jährige gegenüber der "BBC".

Calderon, der in seiner Amtszeit unter anderem Cristiano Ronaldo zu den Königlichen lotste, hofft darauf, dass die Causa Bale bei Real im Sommer ein Ende findet. "Es ist eine Schande, einen Spieler wie ihn auf der Tribüne zu sehen", sagte Calderon und ergänzte: "Ich glaube seine Fähigkeiten und sein Talent sind nicht verschwunden. Er ist immer noch ein guter Spieler, der auf einem hohen Niveau bei jedem Team auf der Welt spielen könnte."

Dass das Tischtuch zwischen Bale und insbesondere Trainer Zinedine Zidane zerschnitten ist, zeigte nicht zuletzt das Saisonende. In den letzten sechs Spielen in La Liga sah der Waliser keine einzige Einsatzminute, zum CL-Duell mit Manchester City durfte er erst gar nicht anreisen. Stattdessen stand ein rotgesperrter Sergio Ramos nur deshalb im Kader, um die Teamkameraden von der Seitenlinie aus zu motivieren.

Deswegen empfiehlt auch Calderon eine baldige Lösung des Problems: "Ich glaube, dass sie zum Wohle beider Seiten eine Lösung in dieser qualvollen Angelegenheit finden müssen." Ein großes Problem stellt dabei Bales üppiges Gehalt von 675.000 Euro pro Woche dar, von dem der einstige Rekordtransfer nicht abweichen möchte.

"Wenn er sein Gehalt nicht reduzieren möchte, was verständlich ist, werden sie eine andere Lösung finden müssen, um die Situation zu beenden", so Calderon. "Das Problem ist, dass er noch zwei weitere Jahre Vertrag hat." Eine Option sei deshalb auch eine Leihe. "Es würde mich nicht wundern, wenn sie ihn verleihen und einen Teil des Gehaltes selbst zahlen", erklärte der 69-Jährige.

Ob Verkauf oder Leihe – sollte Zidane Chefcoach bei Real bleiben, woran Calderon glaubt, dürfte Bale keine Zukunft bei den Königlichen haben. "Offensichtlich hat Zidane am Ende der Saison das erreicht, was er wollte", sagte Calderon. "Er hat gesagt, dass die Meisterschaft das Hauptziel war. Ich bin mir sicher, dass er weitermachen wird, also gibt es leider keinen Platz für Gareth Bale."

