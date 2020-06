Timo Werner steht kurz vor einem Wechsel zum FC Chelsea. Was den Vollzug des Transfers betrifft, kann es dem Angreifer von RB Leipzig offenbar nicht schnell genug gehen. Einem Bericht der "Bild" zufolge könnte der Nationalstürmer in der Champions League nicht mehr für RB zum Einsatz kommen. Der 24-Jährige plane demnach, nur noch die ausstehenden Bundesliga-Spiele für die Sachsen zu absolvieren.

Während der letzte Spieltag in der Bundesliag für den 27. Juni angesetzt ist, werden die restlichen Partien in der Champions League voraussichtlich erst in einem Finalturnier im August ausgetragen. RB hat sich durch Siege gegen Tottenham erstmals fürs Viertelfinale qualifiziert.

Laut dem "Bild"-Bericht ziehe es den Leipzig-Torjäger jedoch nach dem Ende der Bundesliga sofort zu seinem neuen Klub nach London.

Werner: Transfer schon in den nächsten Tagen

Die Blues befinden sich in der Premier League noch bis zum 26. Juli im Spielbetrieb. In der Königsklasse hat das Team von Coach Frank Lampard noch das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern vor der Brust.

Der England-Transfer von Werner, der RB dank einer Ausstiegsklausel wohl für 53 Millionen Euro Ablöse verlässt, soll bereits in den nächsten Tagen vollzogen werden.

Für seinen neuen Arbeitgeber kann der 24-Jährige erst in der nächsten Saison auflaufen, wäre also gegen die Bayern noch nicht spielberechtigt, weil die UEFA die Champions League mit den Kadern der Saison 2019/20 zu Ende spielen lassen möchte.

Die endgültige Entscheidungen über Zeitraum und Spielort des Final-Turniers möchte der Fußballverband in dieser Woche treffen.

