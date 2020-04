Buzz

"Tag 22: Anfield schaut zu, wie das Leben vorbei zieht", schrieb Llorente.

In Liverpool erlebte Llorente eine der bisher größten Sternstunden seiner Karriere. Im Achtelfinale der Champions League erzielte er zwei Tore und war so maßgeblich am Sieg von Atlético gegen den Titelverteidiger und dem damit verbundenen Viertelfinaleinzug in Europas Königsklasse beteiligt.

