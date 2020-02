Buzz

Einige Spieler von RB Leipzig trugen ein farbiges Sponsoren-Logo auf der Brust, während andere Mitspieler mit einem schwarz-weißen Sponsoren-Logo aufliefen.

Timo Werner wechselte in der Halbzeitpause gar das Trikot. In der ersten Halbzeit spielte er mit dem schwarz-weißen Sponsoren-Logo und in Hälfte zwei mit der farbigen Variante. Auch Christopher Nkunku kam in neuem Trikot aus der Kabine, während Lukas Klostermann "farblos" durchspielte. Ob es sich dabei um einen Fehler des Platzwarts oder vielleicht einen Marketing-Gag handelt, ist bisher noch nicht bekannt.

Leipzig muss sich keine Sorgen machen

Doch sind solche unterschiedliche Trikots überhaupt regelkonform? Nach dem UEFA-Ausrüstungsreglement ja. In den UEFA-Ausrüstungsregularien steht unter Artikel 28.05: "Der Schriftzug und die Farbe der Buchstaben unterliegen keinen Einschränkungen, aber es dürfen weder eine Herstelleridentifikation noch dekorative Elemente enthalten sein."

Daher dürfte es auch kein kurioses juristisches Nachspiel geben. Stattdessen können die Sachsen in den nächsten Tagen ganz unbeschwert ihren Tottenham-Coup feiern und weiter vom Champions-League-Viertelfinale träumen.

