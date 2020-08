Manchester City - Olympique Lyon heute live im TV, Livestream und Liveticker: Am Samstag, 15. August, trifft ManCity in der Champions League in Lissabon auf Olympique Lyon. Anstoß ist um 21:00 Uhr. Das Match wird live im TV bei Sky Sport 1 übertragen. Bei SkyGo und DAZN gibt es einen Livestream. Eurosport.de bietet einen Liveticker an. Gesucht wird der Halbfinalgegner des FC Bayern.

In Lissabon wird der letzte Viertelfinalist in der Champions League ermittelt. Manchester City und Olympique Lyon ermitteln den Halbfinalgegner des FC Bayern München. Das Spiel beginnt am Samstag, 15. August, um 21:00 Uhr. Ein Rückspiel gibt es aufgrund der Corona-Pandemie nicht.

ManCity - Lyon: Die Champions League live im TV

Das Spiel zwischen Manchester City und Olympique Lyon wird am Samstag ab 21:00 Uhr live im TV übertragen. "Sky" ist live im TV bei Sky Sport 1 mit dabei.

Champions League: Manchester City - Lyon im Livestream

Das Viertelfinale in der Champions League aus Lissabon gibt es auch im Livestream bei SkyGo zu sehen. Zudem zeigt auch DAZN die Partie zwischen Manchester City und Olympique Lyon.

ManCity - Olympique Lyon: Die Champions League im Liveticker

Das Match könnt ihr auch im Liveticker bei Eurosport.de verfolgen. Hier gibt es alle Informationen zur Champions League.

ManCity - Olympique Lyon: Peps große Chance aus Klopps Windschatten zu treten

Pep Guardiola galt jahrelang als der beste Trainer der Welt. Mit dem FC Barcelona, dem FC Bayern München und Manchester City feierte der Katalane große Erfolge. Allerdings überholten ihn mit Zinédine Zidane und Jürgen Klopp zuletzt zwei andere große Startrainer. Um aus dem Windschatten seiner Kontrahenten an der Seitenlinie hinauszutreten, kann der 49-Jährige die Champions League nutzen. | Zum kompletten Artikel

ManCity - Olympique Lyon: Guardiola-Team steigt offenbar in Thiago-Poker ein

Laut einer Meldung der "Sun" versucht Manchester City alles, um den FC Liverpool im Kampf um Thiago Alcántara auszustechen. Demnach sei der Klub bereit, ein deutlich höheres Angebot als die Mannschaft von Jürgen Klopp für den 29-Jährigen abzugeben. ManCitys Coach Pep Guardiola zeigte sich davon überzeugt, dass Thiago auch in der Premier League auftrumpfen kann. | Zum Artikel

