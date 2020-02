Für die "Daily Mail" ist die Sachlage sonnenklar. "Sie haben Zahlen aufgeblasen, bei den Einnahmequellen betrogen. Das Strafmaß macht die Schwere dieser Straftat deutlich", schrieb die englische Boulevard-Zeitung nach dem großen Knall.

Am Samstag reibt sich die Fußball-Welt immer noch verwundert die Augen. Der englische Meister Manchester City ist tatsächlich am Freitag von der Finanzkontrollbehörde des europäischen Fußball-Verbandes UEFA für die nächsten zwei Spielzeiten von allen Europapokal-Wettbewerben - also vornehmlich der Champions League - ausgeschlossen worden.

Die UEFA begründete de Entscheidung mit "schwerwiegenden Verstößen" gegen das Financial Fair Play (FFP). Ein Urteil mit weitreichenden Folgen - sollte der Einspruch der Citizens scheitern.

Was sind die Folgen für Trainer Pep Guardiola, Leroy Sané und Co.?

Pep Guardiola: Seine Mission droht zu scheitern

"Ich will die Champions League gewinnen. Ich träume davon und freue mich auf die Vorbereitung in den nächsten zwei Wochen auf das Spiel gegen Real Madrid", erklärte der Startrainer kürzlich im Interview mit "Sky Sports". Nun könnte es für Manchester City das vorletzte Spiel auf internationaler Bühne für lange Zeit bleiben.

Die Ära Guardiola bei den Citizens scheint nach der drastischen Strafe, ausgesprochen durch die UEFA, ihr jähes Ende zu finden. Seine Mission, den Henkelpott endlich in den himmelblauen Teil Manchesters zu holen, droht krachend zu scheitern.

Seit seinem Amtsantritt auf der Insel im Sommer 2016 gewann der 46-Jährige je zweimal den Meistertitel und den englischen League Cup, sowie einmal den Pokal. In der Königsklasse scheiterte er hingegen bei jedem seiner drei Versuche spätestens in der Runde der letzten Acht.

Seine Mission bei ManCity droht zu scheitern: Pep GuardiolaGetty Images

Der erfolgsverwöhnte Katalane greift somit im Achtelfinale der diesjährigen Champions-League-Saison gegen Real wohl vorläufig nach dem letzten Strohhalm. Im Vorfeld des Krachers überraschte der ehemalige Bayern-Coach jedoch mit Aussagen über seine mögliche Entlassung:

" Wenn wir sie nicht schlagen, könnten der Präsident oder der Sportdirektor kommen und sagen, 'Es ist nicht gut genug. Wir wollen die Champions League und werden dich entlassen'. "

Wahrscheinlicher scheint nach dem UEFA-Urteil jedoch ein freiwilliger Abgang Guardiolas. Bereits im vergangenen Sommer wurden Juventus Turin und nicht zuletzt dem FC Bayern Interesse am 46-Jährigen nachgesagt.

Laut "L’Équipe" könnte Pep seine Zelte auch bald in Paris aufschlagen, wo er den zuletzt arg unter Druck geratenen Thomas Tuchel ersetzen soll.

Leroy Sané: Weg frei zum FC Bayern?

Die Transfer-Saga des vergangenen Sommers könnte mit einjähriger Verspätung doch noch ihr Happy End finden. Der FC Bayern bastelte monatelang an einer Verpflichtung von Leroy Sané und auch der deutsche Nationalspieler schien von einer Rückkehr in die Bundesliga nicht abgeneigt zu sein. Letztlich verhinderte ein Kreuzbandriss einen Transfer zum deutschen Rekordmeister.

Sané zählt bei City, auch aufgrund seines 2021 auslaufenden Vertrages, offenbar nach wie vor zu den Kandidaten für einen vorzeitigen Abschied.

Den Ball wieder fest im Blick: Leroy Sané von Manchester CityGetty Images

Der Europapokal-Ausschluss der Skyblues dürfte die Chancen der Münchner im Poker um den Youngster deutlich verbessert haben. Bayern-Präsident Herbert Hainer bestätigte vor wenigen Tagen, dass der 24-Jährige nach wie vor auf der Wunschliste der Bayern steht:

" Leroy Sané ist ein toller Spieler, an dem wir interessiert sind, was auch bekannt ist. Jetzt muss man erst einmal sehen, wie er nach seiner Verletzung zurückkommt. "

Hinsichtlich der Weltmeisterschaft in zwei Jahren im Katar muss sich Sané auf höchster europäischer Ebene empfehlen, um die WM-Endrunde nicht wir vor zwei Jahren erneut zu verpassen. Ein Wechsel zum FC Bayern würde somit für alle Parteien Sinn ergeben.

Und auch die Zukunft des zweiten deutschen Nationalspielers bei ManCity, Ilkay Gündogan (Vertrag bis 2023), ist aus denselben Gründen zumindest fraglich.

Kevin De Bruyne - Sinnbild des Zerfalls?

23 Scorerpunkte (sieben Tore, 16 Vorlagen) in 24 Premier-League-Partien - Kevin De Bruyne liefert auch in dieser Spielzeit wieder den Beweis, dass er zu den derzeit besten Kickern auf dem Planeten zählt.

Doch wie lange stellt der Belgier seine außergewöhnlichen Fähigkeiten nach der zweijährigen Europapokal-Sperre noch für Manchester City unter Beweis? Der ehemalige Bundesliga-Profi ist mittlerweile 28 Jahre alt und damit auf dem Höhepunkt seines Schaffens.

Und auch wenn De Bruyne vertraglich noch bis 2023 an Manchester City gebunden ist, erscheint es zumindest fraglich, dass der Regisseur über zwei Jahre hinweg freiwillig auf das Rampenlicht der Königsklasse verzichtet. In seiner aktuellen Form würde sich mutmaßlich jeder europäische Topklub die Finger nach einem Spieler seines Kalibers ablecken.

"Egal ob mit oder ohne Ball. Er hat alles", lobte Guardiola seinen Schützling in den höchsten Tönen und fügte an:

" Kevin sieht Pässe, die normale Menschen nicht sehen. "

Könnten schon bald an neuer Wirkungsstätte jubel: Kevin De Bruyne (links) und Raheem Sterling (rechts)Getty Images

Und auch mit Blick auf weitere Stars der Citizens stellt sich nach dem verfehlten Financial Fair Play und ohne die lukrativen Einnahmen aus der Champions League die Frage, ob City in naher Zukunft finanziell noch in der Lage sein wird, seine Stars ohne Champions-League-Teilnahme zumindest finanziell bei Laune zu halten.

Andernfalls könnten neben De Bruyne weitere Stars wie Raheem Sterling (Real Madrid wird Interesse nachgesagt), John Stones, Gabriel Jesus oder João Cancelo schnell den Ausgang suchen.

Sergio Agüero (34) und David Silva (31) werden Manchester City ohnehin höchstwahrscheinlich verlassen - und die Suche nach adäquaten Nachfolgern wird durch die Sperre nicht unbedingt leichter.

