Manchester City darf nach dem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS doch an der Champions League teilnehmen. Die Sperre der UEFA wurde aufgehoben. Während sich zahlreiche Anhänger der Skyblues in den sozialen Medien darüber freuten, sahen viele andere Fußball-Fans die Entscheidung des CAS als Tod des Financial Fairplays. Eurosport.de hat die besten Reaktionen auf Twitter gesammelt.

Dabei wurde unter anderem auch angeprangert, dass viele kleinere Vereine bereits aus dem Europapokal für geringere Verstöße ausgeschlossen wurden, darunter der FC Sion, Malaga oder Rubin Kasan.

Premier League Nach United-Interesse: Dembélé trifft offenbar Entscheidung VOR 2 STUNDEN

Zahlreiche Twitter-User sind daher auch überzeugt, dass das Urteil zugunsten ManCitys zu großem Teil mit dem vielen Geld des Scheichklubs zusammenhängen könnte.

Andere sehen das Ende des Financial Fairplay (FFP) gekommen. "Rest in Peace, europäischer Fußball. Jetzt können die Scheichs offiziell machen was sie wollen", schrieb etwa ein User. Ein weiterer meinte: "Schafft doch diesen 'Financial Fair Play' Müll ab, wenn es so oder so nie die Großen treffen wird!"

Das könnte Dich auch interessieren: CAS hebt Champions-League-Sperre für Manchester City auf

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH Transferpoker um Inter-Star: Mischt der FC Bayern mit? 00:02:03

Bundesliga Bindet der BVB Zagadou langfristig? Zorc-Aussage lässt tief blicken VOR 4 STUNDEN