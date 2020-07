Pep Guardiola von Manchester City muss beim Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid höchstwahrscheinlich auf Sergio Aguero verzichten. Wie der Coach am Sonntag mitteilte, wird Aguero wohl nicht rechtzeitig fit für das Duell mit dem spanischen Meister am 7. August. Der Argentinier hatte am 22. Juni eine Knieverletzung erlitten und musste sich einer Operation unterziehen.

"Ich denke nicht, dass es möglich sein wird", sagte Guardiola mit Blick auf einen Einsatz des 32-Jährigen. Als erster Ersatz steht Gabriel Jesus bereit, der Brasilianer hat in Abwesenheit Agueros vier Tore in den vergangenen sieben Spielen erzielt. Das Hinspiel hatte ManCity in Madrid mit 2:1 gewonnen.

Das könnte Dich auch interessieren: Weg frei für Sancho und Havertz: Jetzt machen United und Chelsea Ernst

Premier League In die Champions League gezittert: Fernandes lässt ManUnited jubeln VOR 12 STUNDEN

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

(SID)

Play Icon WATCH Als Sancho-Ersatz: BVB hat angeblich französischen Nationalspieler im Visier 00:02:16

Premier League Doppelschlag vor der Pause: Chelsea zieht in die Königsklasse ein VOR 14 STUNDEN