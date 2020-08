Der FC Bayern hat sich mit dem Sieg über Paris Saint-Germain (1:0) zum Champions-League-Sieger gekrönt. Ihre Freude teilten die FCB-Spieler auch in den sozialen Medien. Manuel Neuer streute dabei noch Salz in die Pariser Wunde. Bei seinem Instagram-Post verortete sich der Keeper im Stadion von Olympique Marseille, dem französischen Erzrivalen von PSG, anstatt im Estadio da Luz in Lissabon.

Während bei den Bayern nach dem CL-Triumph Partystimmung herrschte, war die Trauer auf Seiten von PSG groß. Minutenlang kümmerte sich David Alaba um einen weinenden Neymar.

Manuel Neuer war dagegen nicht ganz so nachsichtig mit dem Gegner. Auf Instagram postete der Nationaltorhüter zwei Bilder mit der CL-Trophäe. Das Auffällige dabei: Als Standort markierte der 34-Jährige nicht das Estadio da Luz in Lissabon, sondern das Stade Velodrome, die Heimspielstätte von Olympique Marseille.

Marseille ist in Frankreich der Erzrivale von Paris. Ein solcher Post wäre vergleichbar mit der Verlinkung der Schalker Veltins-Arena nach einem Finalsieg gegen Dortmund.

Die User, die es nicht mit Paris hielten, griffen den witzigen Seitenhieb auf und reagierten mit lachenden Emojis. Sogar der Account des Stadions von Marseille kommentierte unter dem Post. Dass Neuer den falschen Stadion-Account, inkl. Rechtschreibfehler, erwischt hatte, störte dabei niemand.

Beim Zweitplatzierten der abgelaufenen Ligue-1-Saison ist die Freude darüber, dass PSG der Sieg in der Champions League verwehrt blieb, ohnehin groß. So bleibt OM weiterhin der einzige französische Verein, dem ein CL-Triumph (1993) gelang, woran auch die Regionalzeitung "La Provence" in einem deutschsprachigen Tweet erinnerte und damit weiter Salz in die Wunde streute.

Manuel Neuer selbst ließ es sich übrigens nicht nehmen, das Tornetz, das er mit grandiosen Paraden sauber gehalten hatte, am Ende des Finalabends als Souvenir einzupacken.

