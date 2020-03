In der 53. Minute des Königsklassenduells bekam der junge Franzose einen Ball aus kurzer Distanz ans Kinn und blieb danach benommen liegen. Offenbar war Mukiele die eigene Zunge in den Hals gerutscht.

Die eilig von den Mitspielern und Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande herbeigerufenen Sanitäter konnten den 22-Jährigen aber schnell wieder stabilisieren, der Leipziger erlangte von selbst das Bewusstsein.

Aus Sicherheitsgründen wurde Mukiele allerdings vom Feld getragen und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. RB-Trainer Julian Nagelsmann berichtete nach dem Spiel im Interview mit "Sky":

" Er ist jetzt ins Krankenhaus gekommen, weil er ein bisschen im Mund geblutet hat. Er stand kurz unter Schock. Er war auf jeden Fall ansprechbar. Wenn ich mich nicht täusche, hat er mich sogar ein bisschen angelächelt. "

Mukiele: Keine schwere Verletzung

Am späteren Abend wurde dann auch klar, dass bei Mukiele keine Verletzung an der Halswirbelsäule vorliegt, wie zunächst befürchtet worden war. Nagelsmann erklärte: "Er hat wohl keine Verletzung an der Halswirbelsäule oder am Kopf. Er weiß auch, dass wir gewonnen haben."

Der Youngster bedankte sich auf Twitter bei den Fans für die Unterstützung und postete dazu ein Foto, auf welchem er mit einem großen Lächeln die Faust zeigt.

Nach dem erstmaligen Einzug der Leipziger ins Viertelfinale der Königsklasse bleibt jedoch offen, ob Mukiele am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg (15:30 Uhr) am Start ist.

