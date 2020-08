Bayern-Vorstand Oliver Kahn hat sich zur Vertragssituation von David Alaba geäußert und zeigte sich optimistisch, dass es zu einer Verlängerung kommt. "Ich denke, wir nähern uns beide an. Das letzte Gespräch, das stattgefunden hat, da war die Atmosphäre sehr, sehr angenehm", sagte der 51-Jährige bei einem Pressegespräch in Lissabon. Er sei "sehr, sehr optimistisch", dass man Alaba halten könne.

"Es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir als Klub alles versuchen, um David hier bei uns zu halten. David weiß natürlich auch, was er gerade in diesen Zeiten am FC Bayern München hat", meinte Kahn weiter.

Man befinde sich aktuell "in häufigen Gesprächen mit Alaba und seinen Beratern". Über die Inhalte wollte der Bayern-Vorstand aber keine Auskunft geben. Der Vertrag des Österreichers läuft im kommenden Jahr aus.

Da die Münchener Verantwortlichen einen Spieler nur äußerst ungern ohne Verlängerung in das letzte Vertragsjahr gehen lassen, wurde zuletzt immer wieder über einen Wechsel Alabas spekuliert.

Alaba träumte wohl von Real oder Barça

Vor allem ein Transfer nach Spanien zu Real Madrid oder zum FC Barcelona soll für den 28-Jährigen eine Option gewesen sein. Das berichtete vor kurzem auch wieder die österreichische "Kronen-Zeitung".

Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge hatte bei "Sky" bereits im Rahmen des Champion-League-Turniers in Portugal Gespräche mit dem Alaba-Management angekündigt: "Wir haben uns jetzt verabredet vor ein paar Wochen, wenn wir uns für Lissabon qualifizieren, dass wir uns dann dort treffen. Ob es dann am Ende des Tages ein finales Gespräch sein wird, weiß ich nicht."

Zuletzt deuteten die Zeichen aber vermehrt in Richtung Verlängerung. Wie nun auch Kahn zeigte sich Rummenigge "vorsichtig optimistisch", dass es bald zu einer Einigung kommen könne. Immerhin gehört Alaba zu den absoluten Säulen des Münchener Spiels. Im Halbfinale gegen Olympique Lyon hielt der Österreicher die Abwehr im Zentrum zusammen und klärte einige brenzlige Situationen.

Seit mittlerweile neun Jahren spielt Alaba für die Profis des FC Bayern. 385 Spiele bestritt der 28-Jährige seither für den deutschen Rekordmeister, mit dem er am Sonntag (ab 21:00 Uhr im Liveticker) seinen insgesamt 23. Titel gewinnen könnte. Auch beim ersten Triple des Münchener Vereins vor sieben Jahren war Alaba schon dabei.

