Pep Guardiola galt jahrelang als der beste Trainer der Welt. Mit dem FC Barcelona, dem FC Bayern München und Manchester City feierte der Katalane große Erfolge. Allerdings überholten ihn mit Zinédine Zidane und Jürgen Klopp zuletzt zwei andere große Startrainer. Um aus dem Windschatten seiner Kontrahenten an der Seitenlinie hinauszutreten, kann der 49-Jährige die Champions League nutzen.

Neun lange Jahre ist es her.

Am 28. Mai 2011 besiegte der FC Barcelona im Champions-League-Finale im Londoner Wembley-Stadion Manchester United nach einer eindrucksvollen Vorstellung mit 3:1 und krönte sich zur besten Mannschaft Europas.

Auf der Trainerbank der Katalanen schwang Pep Guardiola das Zepter. Mit dem zweiten Königsklassen-Titel innerhalb von drei Jahren untermauerte der damals 40-Jährige seine Stellung als der beste Trainer der Welt.

Seitdem ist allerdings kein weiterer Titel im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb mehr hinzugekommen. Weder mit Barça, noch mit dem FC Bayern München oder mit Manchester City hat Guardiola seither den Henkelpott geholt.

Das Label "Bester Trainer der Welt" hat der Katalane daher in den vergangenen Jahren verloren, erst an Zinédine Zidane, dann an Jürgen Klopp.

Der Franzose hat mit Real Madrid (2016-2018) gleich dreimal hintereinander in der Champions League triumphiert. Klopp holte mit dem FC Liverpool 2019 mit Titel und distanzierte Guardiolas ManCity in der abgelaufenen Premier-League-Spielzeit um satte 18 Punkte.

"Ich war es vielleicht", sagte Guardiola bei "Sky" auf die Frage nach dem besten Coach der Welt und fügte hinzu: "Ich habe mich nie als der Beste gefühlt. Niemals."

Pep Guardiola hat in der Champions League noch was zu beweisen

Um allerdings aus Klopps Schatten wieder etwas herauszutreten, muss Guardiola liefern. Und zwar in der Königsklasse. Denn bislang steht 2019/20 nur der League-Cup-Titel (2:1 gegen Aston Villa) als Erfolg auf der Habenseite.

"Es ist sicher, dass Pep Guardiola in der Champions League etwas zu beweisen hat. Auch wenn der zweimalige Gewinn der Premier League für ihn bei City eine beachtliche Leistung ist, so wurde er doch geholt, um die Mannschaft auf die nächste Stufe zu bringen, und zwar in Europa. Dort wo City in der Vergangenheit sicherlich unterdurchschnittliche Leistungen erbracht hat", macht Fußball-Experte Enis Koylu von Eurosport-Großbritannien deutlich: "Ein Champions-League-Sieg wäre also sowohl für ihn als auch für den Klub enorm wichtig."

Guardiola, der schon zu Zeiten in Barcelona und beim FC Bayern als fußballbesessen galt, der immer nach dem maximalen Erfolg und Perfektion auf dem Platz strebt, hat sich den Titel mit City selbst als ultimatives Ziel gesetzt. "Wenn ich die Champions League nicht gewinne, bin ich gescheitert", sagte der Startrainer kürzlich.

Dafür hat die Abu Dhabi United Gruppe, die im Besitz von ManCity ist, seit 2008 ordentlich Geld in den Verein gepumpt. Allein in der Guardiola-Ära, also seit 2016, flossen über 800 Millionen Euro in den Kader der Skyblues.

Pep Guardiola kam 2016 vom FC Bayern zu Manchester City Fotocredit: Getty Images

Manchester City: Schwache Champions-League-Bilanz von Guardiola

Entsprechend hoch ist auch der Druck der Scheichs aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Doch dass Guardiola auf der Insel vor dem Aus steht, falls dieser Erfolg sich nicht einstelle, verneint Koylu mit klaren Worten.

"Guardiola wird diesen Job so lange haben, wie er ihn will. Es ist offensichtlich, dass die City-Fußballgruppe den Champions-League-Titel haben möchte, um ihre enormen Ausgaben zu rechtfertigen und ihre Position zu legitimieren. Aber Guardiola zu haben, ist auch ein großer Coup für sie. Wenn sie verlieren, wird er daher nicht gefeuert, er wird unterstützt", ist sich Koylu sicher.

Sportlich ging es in der Königsklasse ausgerechnet mit der Amtsübernahme des Katalanen einen Schritt zurück. Erreichten die Citizens unter Manuel Pellegrini noch das Halbfinale der Saison 2015/16 (Aus gegen Real Madrid), reichte es unter dem Guardiola maximal noch zum Viertelfinaleinzug.

In den vergangenen beiden Jahren scheiterte City an den Ligarivalen Tottenham (2019) und Liverpool (2018). 2017 war bereits überraschend im Achtelfinale gegen Monaco Endstation. "Es ist der Titel, den sie unbedingt wollen, weil sie ihn bisher nicht holen konnten", fasst Ex-City-Star Dietmar Hamann im "Sportbuzzer" zusammen.

Champions League: ManCity haushoher Favorit gegen Olympique Lyon

2020 stehen die Chancen für diesen Premierentitel so gut wie noch nie. Nur noch zwei Siege sind die Skyblues vom Finale entfernt. "Wir sind hier in Portugal, um die Champions League zu gewinnen. Und wenn man hier gewinnen will, muss man alle großen Klubs schlagen", sagte Guardiola vor dem Finalturnier.

Im Viertelfinale gegen Olympique Lyon (ab 21:00 Uhr im Eurosport Liveticker) ist ManCity haushoher Favorit. "Ich denke, das ist die beste Chance, die sie haben werden, den Titel zu holen. Real Madrid war in den vergangenen Jahren die beste Mannschaft im Wettbewerb, und City hat sie ausgeschaltet", meint Koylu.

Bereits mit Blick auf die Vorschlussrunde ergänzte der Fußball-Experte von Eurosport Großbritannien: "Guardiolas Fingerabdrücke sind heute noch sowohl bei Barça als auch bei den Bayern sehr stark erkennbar, sodass er ziemlich zuversichtlich sein wird, einen Weg zu finden, sie zu schlagen."

Dass Guardiola bereits bewiesen hat, dass er Mannschaften zu großen Titeln führen kann, ist unbestritten. In Spanien, Deutschland und England war er jeweils Meister und Pokalsieger. Mehrmals. Unglaubliche 29 Titel hat er seit der Saison 2008/09 mit seinen Teams geholt. Jürgen Klopp kommt gerade mal auf neun.

ManCity-Coach Pep Guardiola (links) hat deutlich mehr Pokale im Trophäenschrank als Liverpool-Trainer Jürgen Klopp Fotocredit: Getty Images

Hansi Flick lobt Pep Guardiola als besten Trainer der Welt

Bayern-Trainer Hansi Flick machte daher in der "Sport Bild" deutlich: "Für mich persönlich ist Guardiola der beste Trainer der Welt." An einem seiner Ex-Klubs müsste Starcoach also vorbei, um seinen Traum vom dritten Champions-League-Triumph zu realisieren.

Mit einem Erfolg über Lyon würde er allerdings zunächst einmal den Rekord in der Königsklasse einstellen. Mit dann acht erreichten Halbfinals würde Guardiola mit seinem Erzrivalen José Mourinho gleichziehen.

Übrigens: Zidane hatte Guardiola im Achtelfinale ja höchstpersönlich eliminiert, Klopp ist ebenfalls mit Liverpool (an Atlético) bereits in der Runde der letzten 16 gescheitert. Der einzige verbliebene Superstar unter den Trainer, der noch die Chance auf den Henkelpott 2020 hat, heißt Pep Guardiola.

Womöglich krönt er sich im Champions-League-Finale 2020 am Sonntag in einer Woche erneut zum besten Trainer der Welt.

