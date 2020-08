In der neuen Ausgabe von "Extra Time" spricht Moderator Tobi Hlusiak mit Eurosport-Redakteur und Bayern-Insider Florian Bogner über das Spiel des FC Bayern München im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona. Ist der deutsche Rekordmeister wirklich so hoch favorisiert, wie viele denken? Und wo lauern Probleme? Antworten auf diese Fragen und noch viel mehr, jetzt im Podcast.

FC Bayern München gegen den FC Barcelona.

So heißt das Duell im Viertelfinale der Champions League. Und eigentlich rechnet niemand so wirklich damit, dass der deutsche Rekordmeister dieses Spiel auch verlieren und ausscheiden könnte.

"Die Kreativität, die Barcelona über lange Jahre im Mittelfeld ausgezeichnet hat - mit Spielern wie Xavi oder Iniesta -, die ist heutzutage nicht mehr da. Trotzdem haben sie vorne noch herausragende Spieler. Ich nenne nur Lionel Messi oder Luis Suarez", schätzt Bogner die Lage ein.

"Thiago wird sein Leben geben"

Er sieht den Schlüssel zum Bayern-Sieg in einem Spieler, der nach dem Champions-League-Turnier wohl das Weite suchen dürfte. "Thiago wird sein Leben geben in diesem Spiel gegen seinen Ex-Klub. So könnte er zum Zünglein an der Waage werden."

Auch Philippe Coutinho - der noch dem FC Barcelona gehört - dürfte auf das Duell mit den alten Kollegen brennen. "Barcelona hat Coutinho relativ deutlich zu verstehen gegeben, dass man ihn für zu schwach hält, um dort zu spielen. Nun soll er weiterverkauft werden. Wenn der Brasilianer also in dieser Partie nicht motiviert ist, kann er auch gleich aufhören", meint Bogner.

Die große Analyse des Spiels und alles, was Ihr zum Viertelfinalknaller wissen müsst, jetzt in der aktuellen Folge von "Extra Time - Der Eurosport-Podcast".

Die ganze Folge des Podcasts anhören:

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

