Trotz Meisterschaft und zwei Pokal-Titeln kommt Paris nicht zur Ruhe. Vor dem Champions-League-Finalturnier plagen Verletzungssorgen das Team von Thomas Tuchel. Die Hoffnungen von PSG, das nach dem langersehnten Henkelpott giert, ruhen vor allem auf Neymar, der sich fokussiert wie nie präsentiert. Dem Brasilianer bietet sich in Lissabon eine einmalige Chance, es allen Kritikern zu beweisen.

Auf den ersten Blick ein bisschen bizarr, doch am Ende nichts Neues.

Trotz Corona-Meisterschaft, trotz zweier Pokale innerhalb der vergangenen zwei Wochen will der französischen Vorzeigeklub einfach nicht zur Ruhe kommen. Große Emotionen nach dem Titel sowie die Vorfreude auf das anstehende Finalturnier der Champions League in Lissabon, in dem es PSG am Mittwochabend im Viertelfinale mit Atalanta Bergamo (21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) zu tun bekommen wird, wollen sich nicht einstellen.

Es knistert im Pariser Zirkus, wie so oft, wenn es um die Königsklasse geht. Coach Thomas Tuchel hat Stress mit den Medien und mit der Vereinsführung, plagt sich zudem mit einer lästigen Fußverletzung herum, genau wie einige seiner Schlüsselspieler.

Nur um einen, der in der Vergangenheit selbst so oft Mittelpunkt von Skandalen, wilden Partys und Wirbel in der Kabine war, ist es zuletzt überraschend ruhig geworden: Neymar.

PSG muss auf mehrere Leistungsträger verzichten

Dabei sind - zumindest auf dem Rasen - derzeit alle Scheinwerfer auf den Brasilianer gerichtet. Neymar ist so etwas wie Tuchels letzte Bastion im Kampf um den langersehnten Henkelpott.

Sein kongenialer Partner Kylian Mbappé, der sich im französischen Pokalfinale am Sprunggelenk verletzt hatte, geht angeschlagen in die Endrunde.

Tuchel stellte am Dienstag zwar einen Einsatz gegen Atalanta in Aussicht, bremste allerdings die Erwartungen: "Es ist für ihn noch nicht möglich, von Beginn an aufzulaufen und 90 Minuten zu spielen."

Sicher fehlen werden Mittelfeld-Dirigent Marco Verratti (Wade), Linksverteidiger Layvin Kurzawa (Muskelverletzung) und Ángel Di María (Gelbsperre). Auch der langjährige Leistungsträger und PSG-Rekordtorschütze Edinson Cavani steht nach ausgelaufenem Vertrag nicht mehr zur Verfügung.

Neymar endlich fit für die großen Spiele

Die Hoffnungen des Scheichklubs ruhen am Mittwoch also auf Neymar. Ausgerechnet Neymar, möchte man fast sagen, war es doch der Brasilianer, der in den Jahren zuvor immer wieder wichtige Spiele aufgrund von Verletzungen verpasst hatte.

Fußballerisch ist der 28-Jährige über jegliche Zweifel erhaben, keine Frage. 70 Tore und 39 Vorlagen in insgesamt 82 Spielen für die Franzosen sprechen für sich.

In den entscheidenden Champions-League-Duellen, 2018 im Achtelfinale gegen Real und 2019 im Viertelfinale gegen Manchester United, musste Neymar allerdings zweimal tatenlos zusehen, wie seine Mannschaft dramatisch scheiterte.

Ein Makel, der ihm in Paris, wo man seit Jahren auf den Gewinn der Königsklasse hinarbeitet, schmerzhaft anlastet und den er 2020 endlich beseitigen möchte.

Im Achtelfinal-Rückspiel gegen den BVB Mitte März hat Neymar mit einer starken Leistung und einem Treffer bereits abgeliefert. Tuchel vertraut auf die Leaderqualitäten seines Superstars: "Er ist es gewohnt, unter großem Druck zu spielen. Ich bin davon überzeugt, dass er für uns der entscheidende Spieler sein kann. Er hat die nötige Qualität für solche Situationen."

PSG fehlen (nur) noch drei Siege bis zum großen Traum.

Der "neue" Neymar: Geläutert und fokussiert

Um diesen zu realisieren, scheint Neymar jüngst auch neben dem Platz seine unnötigen Starallüren abgelegt zu haben. "Es ist nicht einfach, wenn ein Fußballer von so viel Trubel umgeben ist", analysierte sein Landsmann Rivaldo Ende Juli in seiner Kolumne für "Betfair": "Aber Neymar verhält sich mittlerweile viel kontrollierter und ordnet alles seinen Leistungen auf dem Platz unter."

Der Brasilianer wirkt nach drei Jahren in Paris, wo er 2017 als 222-Millionen-Euro-Mann seine Zelte aufschlug, geläutert. "Ich habe viel gelernt in diesen drei Jahren", wird der "neue" Neymar auf seiner Website zitiert: "Ich glaube, dass ich zurzeit meine beste Zeit in Paris erlebe."

Nichts mehr zu hören von Abschieds- und Wechselgedanken, mit denen er vergangenen Sommer einen Keil zwischen sich und die Fans des Hauptstadt-Klubs getrieben hatte. Stattdessen wolle er nun gemeinsam mit dem Team und den Anhängern "Geschichte schreiben".

Wirft man einen Blick auf den Turnierbaum, scheint dieses ambitionierten Ziel trotz der vielen Verletzten alles andere als unmöglich. In einem potenziellen Halbfinale würde Tuchels Elf auf den Sieger der Partie zwischen Atlético Madrid und RB Leipzig treffen. Eine machbare Aufgabe. Erst im Finale drohen der FC Bayern, Barça oder Manchester City.

Geht es nach Klub-Legende Pauleta, bietet sich Paris Saint-Germain gar eine "immense Gelegenheit".

Die Bühne ist also vorbereitet. Jetzt liegt es an Neymar. Das Zeug dazu, PSG endlich zu erlösen, hat er definitiv.

