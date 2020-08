Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann hat auf der großen Champions-League-Bühne auch Werbung in eigener Sache betrieben. Ein kurzfristiger Abgang ist zwar ausgeschlossen, aber ob er auch bis Vertragsende bei RB bleibt, ist ebenfalls fraglich. Die spanische Presse feierte ihn nach dem Coup gegen Atlético. Schon 2019 war er in Gesprächen mit Real Madrid. Ralf Rangnick traut Nagelsmann die Aufgabe zu.

Um sich vom Champions-League-Stress zu erholen, dürfte Julian Nagelsmann in den kommenden Tagen die Einsamkeit in der Natur suchen. "Ich mag Wälder, allgemein die Natur", sagte der 33-Jährige einmal. Dort könne er "wandern, mountainbiken, abschalten" und müsse "nicht ständig Entscheidungen treffen. Als Trainer musst du gefühlt alle fünf Sekunden Entscheidungen treffen".

So war es auch in Lissabon, wo er RB Leipzig mit einem europaweit gelobten Coaching bis ins Halbfinale der Königsklasse führte. Nagelsmann braucht nun wieder einen freien Kopf, denn auch persönlich steht mittelfristig eine wichtige Entscheidung an: Wann ist der richtige Moment für den nächsten Karriereschritt?

Nagelsmann begeistert die internationale Presse

"Der Markt funktioniert nach Angebot und Nachfrage", hatte Nagelsmann schon vor dem Finalturnier in Lissabon gesagt. Er besitze einen Vertrag bei RB bis 2023, "allerdings weiß man nicht, wie sich Trainer und Klub entwickeln". Wenn sich also eine der beiden Parteien schneller entwickelt als die andere, ist eine vorzeitige Trennung nicht ausgeschlossen.

Fakt ist: Mit Leipzigs größtenteils begeisternden Auftritten in der Champions League hat sich auch der jüngste Halbfinal-Trainer in der Geschichte des Wettbewerbs einen Namen gemacht. Vor allem sein taktisches Meisterstück im Viertelfinale gegen Atlético-Trainer Diego Simeone hat die Fachwelt begeistert. "Nagelsmann schreibt seine Doktorarbeit in Lissabon", meinte die spanische Zeitung "El Mundo Deportivo".

RB Leipzig hat keine Sorge vor Nagelsmann-Abgang

"Es ist schön, dass er das Feedback bekommt und die Resonanzen sehr positiv sind", sagte Sportdirektor Markus Krösche: "Julian war vorher schon ein interessanter Trainer, auch für andere Vereine." Sorge vor einem kurzfristigen Absprung zu einem Topklub hat Krösche aber nicht, der Trainer sei "zu hundert Prozent fokussiert auf RB Leipzig".

Die Lehrstunde gegen Paris St. Germain hat Nagelsmann aber auch gezeigt, dass Leipzig trotz der vielen Red-Bull-Millionen von den Topklubs noch ein Stück entfernt ist. Für die ganz großen Triumphe wird der ehrgeizige Trainer vermutlich irgendwann den Klub wechseln müssen.

Nagelsmann sprach schon 2019 mit Real Madrid

Beinahe wäre er schon 2019 bei einem der größten Klubs Europas gelandet, doch Nagelsmann und die Verantwortlichen von Real Madrid entschieden sich nach guten Gesprächen gegen eine Zusammenarbeit. Vorerst zumindest. "Wir waren uns einig", verriet Nagelsmann der Zeitung "Marca", "dass wir in Zukunft noch mal sprechen können, falls Real Madrid einen Trainer braucht und ich verfügbar wäre."

Sein Vorgänger bei RB glaubt, dass das passieren könne. "Julian traue ich Real Madrid zu", sagte Ralf Rangnick der Bild-Zeitung, "ich halte es für gut möglich, dass er bei noch einem besseren und noch größeren Verein landen kann, wenn er das möchte."

Nagelsmann wird diese Entscheidung für seine persönliche Zukunft treffen müssen. Nicht jetzt, aber auch nicht in ferner Zukunft.

