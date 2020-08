RB Leipzig - Paris Saint-Germain live im TV, Livestream und Liveticker: Am Dienstag, 18. August, spielt der RB Leipzig im Halbfinale der Champions League gegen PSG. Anstoß ist um 21:00 Uhr. "Sky" zeigt das Spiel live im TV bei Sky Sport 1 und im Livestream bei SkyGo. Auch "DAZN" überträgt im Livestream. Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zum Match RB Leipzig gegen PSG in Lissabon.

Am Dienstag, 18. August, spielt RB Leipzig um seine erste Finalteilnahme in der Champions League. Ab 21:00 Uhr bekommt es der Klub in Lissabon mit Paris Saint-Germain zu tun. Im Match zwischen Leipzig und PSG gibt es kein Rückspiel. Leipzig hat im Viertelfinale Atlético Madrid bezwungen. PSG war gegen Atalanta Bergamo erfolgreich.

Champions League Wer spielt im Halbfinale wann gegen wen? Der Spielplan der Champions League in Lissabon VOR 10 STUNDEN

Champions League: RB Leipzig - PSG live im TV

Bei Sky Sport 1 können Fans das erste Halbfinale der Champions League zwischen dem RB Leipzig und Paris Saint-Germain live im TV sehen.

Play Icon WATCH "Der Klub braucht Veränderungen": Piqué fordert Umbruch 00:01:39

RB Leipzig - Paris Saint-Germain im Livestream

Bei SkyGo gibt es zudem einen Livestream zum Match aus Lissabon zwischen den Bullen und PSG.

Auch "DAZN" ist im Livestream beim Halbfinale mit von der Partie.

Champions League: RB Leipzig - PSG im Liveticker

Das Spiel zwischen Leipzig und Paris könnt ihr auch bei Eurosport.de im Liveticker mitverfolgen. Hier findet ihr alle Informationen zur Champions League.

Play Icon WATCH Barca hadert nach dem 2:8-Debakel: “Einige Entscheidungen sind bereits getroffen” 00:00:56

Champions League "Im Kabinentunnel unentschieden": Nagelsmann und Simeone geraten aneinander GESTERN AM 18:46