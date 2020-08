Julian Nagelsmann freut sich auch wegen Trainerkollege Thomas Tuchel auf das Halbfinale der Champions League gegen Paris St. Germain. "Spiele gegen ihn sind immer interessant, weil er eine gute Idee vom Fußball hat", sagte der Coach von RB Leipzig nach dem Viertelfinale. Zudem verriert er, dass zwischen beiden Fußballlehrern noch "nie ein inniges Verhältnis" geherrscht habe.

Im Viertelfinale hatte RB Leipzig gegen Atlético Madrid mit 2:1 gewonnen.

In der Vorschlussrunde am kommenden Dienstag (21:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) in Lissabon gegen PSG trifft Nagelsmann auch auf seinen Ex-Trainer. Tuchel hatte den heute 33-Jährigen in der Saison 2007/08 beim FC Augsburg II trainiert.

Nagelsmann über Leipzig gegen PSG: Nicht nur ein Trainerduell

"Natürlich war ich sein Spieler, aber das ist lange Jahre her. Ich bin im Tagesgeschäft, genau wie er", sagte Nagelsmann. Beide hätten "noch nie ein extrem inniges Verhältnis" gehabt, verriet Nagelsmann.

Ein Duell "Nagelsmann vs. Tuchel" sei das Halbfinale aber nicht, betonte der RB-Coach. In der Champions League gehe es "nicht um Trainerduelle gegen Mourinho, Simeone oder jetzt gegen Tuchel". Fußball sei "ein Mannschaftssport, und die Mannschaft hat es herausragend gemacht".

(SID)

