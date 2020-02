Mourinho zog nach der Partie einen klaren bildhaften Vergleich: "Wir haben nicht die Waffen wie RB: Sie haben Nkunku, Schick und Werner, dazu kommen Forsberg und Poulsen. So ist nun mal unsere Situation - es ist, wie wenn man zu einem Duell geht mit einem Gewehr, aber ohne Munition.

"Wir haben alles versucht und ihr Keeper hat ein paar grandiose Paraden gezeigt", so der Portugiese weiter, der das Viertelfinale aber nicht abgehakt hat: "Das Ergebnis macht mir Hoffnung, ein 1:0 ist kein 10:0. Wir wären nicht das erste Team, das sich nach einer solchen Niederlage noch im Rückspiel qualifiziert. Ich wünschte, es wäre der 1. Juli, dann hätte ich alle verletzten Spieler zurück. Die Mentalität meiner Spieler lässt mich zuversichtlich bleiben. Ich kann allen nur versichern: Wir werden uns teuer verkaufen."

Nagelsmann fand ausgesprochen lobende Worte für seine Mannschaft: "Am Ende wurde es noch eng, weil wir nicht das zweite Tor gemacht haben. Wir haben sehr reif in der ersten Halbzeit gespielt. Wir waren sehr geduldig. Auch in der 2. Halbzeit haben wir bis zur 75. Minute das Spiel kontrolliert. Dann ist es normal, dass es noch etwas spannend wird. Das war ein klar verdienter Sieg für uns, der noch hätte höher ausfallen können."

Die Atmosphäre beim ersten Auftritt der Leipziger auf der Insel beeindruckte den Coach, wie er offen eingestand:

" Die ersten zehn Minuten war es sehr laut - aber es war ein Vergnügen, dieses Spiel hier bestreiten zu dürfen. Wir haben gezeigt, dass wir in ihrem Stadion siegen können und wir glauben, dass wir auch in unserem Stadion gewinnen können. "

Nagelsmanns Analyse des Auftritts von RB fiel rundum positiv aus: "Was meine Jungs heute richtig gut gemacht haben, war auch mal ein taktisches Foul zu begehen, wenn das Gegenpressing mal nicht so funktioniert hat. Dass wir sehr nickelig waren, aber gleichzeitig sehr reif gespielt haben - das war der Schlüssel. Wir haben nicht die Brechstange herausgeholt, sondern sind es kontrolliert angegangen. Am Ende war es ein total verdienter Sieg. Jetzt müssen wir zuhause genauso auftreten."

Diesem Fazit schloss sich Torschütze Timo Werner an: "Unser Matchplan ist sehr gut aufgegangen. Wir waren etwas überrascht, dass wir so viel Ballbesitz hatten und daraus haben wir wirklich viel gemacht. Auch nach dem 1:0 haben wir immer weitergemacht. Beim Elfmeter habe ich alles in den Schuss reingehauen als wäre es mein letzter heute und das hat gut geklappt."

Angesprochen auf dass angebliche Interesse von Englands Tabellenführer an einem Wechsel, reagierte er souverän und gleichzeitig diplomatisch:

" Dass Gerüchte, auch in Richtung Liverpool aufgekommen sind, macht einen stolz. "

