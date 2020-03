"Es ist in allen Belangen ein Abend für die Bücher", schwärmte Sabitzer im Interview bei "Sky": "Es sind so viele Emotionen und Momente, die man aufsaugen muss. Ein großes Kompliment an die Mannschaft. Was wir bei Tottenham und jetzt auch heute abgeliefert haben..."

Vor 42.146 begeisterten Zuschauern in der ausverkauften Red-Bull-Arena stellte Sabitzer (10./21.) schon frühzeitig die Weichen aufs Weiterkommen. "Wenn du im Achtelfinale einen Doppelpack schnürst, geht so einiges durch deinen Körper", so 25-Jährige, dem als erstem Österreicher überhaupt zwei Tore in einem K.o.-Spiel in der Königsklasse gelangen.

" Ich habe mit heute richtig gefreut. Heute Nacht kann ich wahrscheinlich ganz schlecht schlafen, weil mir so viel durch den Kopf geht. "

