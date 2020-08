Der ehemalige Coach des FC Arsenal, Arsène Wenger, hat sich in den höchsten Tönen über Bayern-Star Serge Gnabry geäußert. "Er ist kreativ, kann Tore schießen, ist beidfüßig. Er ist kraftvoll, hat ein gutes Durchsetzungsvermögen und ist sehr, sehr klug beim Timing seiner Läufe", fasste der Franzose bei "beIn Sports" zusammen. Wenger trainierte Gnabry bis 2016 bei den "Gunners".

Eine Stärke des 25-Jährigen sei, dass er variabel einsetzbar sei, so der Coach weiter. "Er kann eine Nummer neun sein, eine Nummer 10... Er ist ein sehr intelligenter Spieler", sagte Wenger.

Am Anfang sei der Nationalspieler noch etwas zu ungestüm gewesen, "aber er ist sehr gereift und gehört jetzt zu den dominierenden Spielern in Deutschland", so Wenger.

Wenger bedauert Gnabry-Abschied

Der 60-Jährige bereut es, dass Arsenal den Offensivspieler zum FC Bayern ziehen ließ. "Wir hatten ihn an West Brom ausgeliehen, aber dort spielte er nicht. Als er zurückkam, war er verletzt. Wir arbeiteten dann sechs Monate sehr hart mit ihm und er kam in die deutsche U21-Nationalmannschaft", erklärte er.

"Dann hatte Bayern einen Deal mit Bremen gemacht. Den Vertrag bei uns wollte er dann nicht mehr verlängern. Ich war sehr traurig, weil ich wusste, dass er eine großartige Zukunft vor sich hat", fügte er hinzu. Gnabry wechselte von Bremen zu den Bayern und wurde von dort an Hoffenheim für ein Jahr ausgeliehen, ehe er sich in München durchsetzen konnte.

Beim Sieg im Halbfinale hatte Gnabry mit zwei Treffern maßgeblichen Anteil am 3:0-Erfolg der Münchner gegen Olympique Lyon. Trotz seiner Galavorstellung glaubt Wenger allerdings, dass sich die Münchner im Endspiel gegen Paris Saint-Germain (am Sonntag ab 21:00 Uhr im Liveticker) steigern müssen, um den Henkelpott zu gewinnen. Gegen Lyon seien sie in der Abwehr zu anfällig gewesen, so der Franzose.

