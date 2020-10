Das war's von der Champions-League-Auslosung in Genf. Wir halten fest, dass die beiden deutschen Topklubs, der FC Bayern und Borussia Dortmund, abgesehen von FCB-Gegner Atlético Madrid, relativ glimpflich davongekommen sind. Für RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach kommt es dagegen knüppeldick. Robert Bauer verabschiedet sich für heute. Morgen geht es bei Eurosport.de bereits mit der Auslosung der Europa Leauge weiter.

Die letzte Mannschaft der heutigen Auslosung ist Ferencvaros Budapest. Der ungarische Vertreter landet in Gruppe G und trifft somit auf Dynamo Kiev, Barca und Juve.

Drogba meint es nicht gut mit Gladbach! Der Ex-Strümer lost die Fohlen in Gruppe B zu Inter, Donezk und Real Madrid.

Der CL-Debütant trifft in Vorrundengruppe E auf Sevilla, Chelsea und Krasnodar.

Drogba lost seinen Ex-Klub Olympique Marseille in Gruppe C zu Porto, ManCity und Olympiakos Piräus.

Wie sollte es anders sein: Robert Lewandowski ist nun auch offiziell der beste Stürmer der abgelaufenen Champions-League-Saison. Ein weiterer Titel könnte für den Torschützenkönig (15 Treffer) in Kürze noch folgen. Schließlich ist auch er auch für die Wahl zum Spieler des Jahres nominiert.

Immobile gegen den BVB! Es kommt zum großen Wiedersehen in der kommenden Saison. Außerdem muss sich Lazio Rom in Gruppe F mit Zenit St. Petersburg messen.

Inter muss sich in der Vorrundengruppe B mit Real Madrid und Donezk messen.

Deutsch-österreichisches Duell in der Gruppenphase! Red Bull Salzburg trifft auf den FC Bayern und Atlético Madrid.

Porto und Manchester City lauten die Gegner von Olympiakos in Gruppe C.

Kracherlos für RB! Der Vorjahres-Halbfinalist trifft in Gruppe H auf PSG und ManUnited.

Malouda zieht den russischen Vertreter in Gruppe E zu Sevilla und Chelsea.

Dritter Titel für den DFB und Olympique Lyon! Dzsenifer Marozsan wird zur besten Mittelfeldspielerin der CL-Saison ausgezeichnet. Genau wie ihre Mannschaftskolleginnen ist auch Marozsan nicht vor Ort in Genf, sondern wird per Video zugeschaltet.

Pep Guardiola und ManCity treffen in Gruppe C auf den portugiesischen Meister FC Porto.

Vermeintliches Losglück für Borussia Dortmund! Der Bundesligist muss sich in Gruppe F mit Zenit St. Petersburg auseinandersetzen.

Interessantes Los: Schachtar Donezk bekommt es in Gruppe B mit Real Madrid zu tun.

Ajax Amsterdam trifft in Gruppe D auf den FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp.

Messi gegen Ronaldo! In Gruppe G kommt es zum großen Duell zwischen dem FC Barcelona und Juventus Turin.

Atlético Madrid und Trainer Diego Simeone sind der erste Gegner des FC Bayern - was für ein Hammerlos!

Wendie Renard von Lyon wird in Genf als die beste Verteidigerin der abgelaufenen Champions-League-Saison ausgezeichnet.

Der Champions-League-Finalist führt die Gruppe H an.

Zenit St. Petersburg führt die Gruppe F an.

Der amtierende Europa-League-Sieger wird in Gruppe E gelost.

Der FC Liverpool und Jürgen Klopp landen in Gruppe D.

Der portugiesische Titelträger führt die Gruppe C an.

Uefa-Generalsekretär Giorgio Marchetti erklärt noch einmal das Prozedere der Auslosung. In wenigen Augenblicken geht es mit der Auslosung los.

Der nächste Titel für die Bayern! Manuel Neuer ist soeben zu besten Torhüter der Champions League gekürt worden. Der Bayern-Kapitän nimmt seine Auszeichnung persönlich in Genf entgegen und schwärmt dabei noch einmal vom Team des Rekordmeisters. Die Bayern hätten einen "ganz besonderen Spirit" in Lissabon gehabt.

Drogbas ehemaliger Mitspieler bei den Blues, Florent Malouda, gesellt sich zu dem Trio auf der Bühne. Gemeinsam philosophieren die Ex-Chelsea-Stars über ihren Champions-League-Sieg 2012 in München zurück. Liebe Bayern-Fans: Jetzt bitte einmal weghören. Die beiden ehemaligen Mannschaftskameraden werden in Kürze auch Losfee spielen.

Didier Drogba, der ehemalige Stürmer des FC Chelsea, betritt die Bühne in Genf, um für sein Engagement auf und neben dem Spielfeld den sogenannten Präsidentenpreis der UEFA entgegenzunehmen. Natürlich wird dabei auch auf die glanzvolle Karriere des einstigen Bayern-Schrecks zurückgeblickt.

Die beiden Moderatoren Reshmin Chowdhury und Pedro Pinto begrüßen die Zuschauer. In wenigen Minuten geht es mit der Ziehung der CL-Gruppenphase los.

Titelverteidiger Bayern München könnte trotz Lostopf 1 in eine Hammergruppe geraten: In Topf zwei befinden sich unter anderem der FC Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City und der FC Chelsea, in Topf drei lauert zudem Europa-League-Finalist Inter Mailand.