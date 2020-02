SSC Neapel - FC Barcelona live im TV, Livestream und Liveticker

Im Achtelfinale der Champions League kommt es zum Duell zwischen dem SSC Neapel und dem FC Barcelona. Das Hinspiel in Neapel beginnt am Dienstag, 25. Februar, um 21:00 Uhr. Der SSC Neapel wurde in der Gruppe E Zweiter hinter dem FC Liverpool. Der FC Barcelona hat die Gruppe F vor Borussia Dortmund gewonnen.

Champions League: Neapel - Barca live im TV

Das Match zwischen dem SSC Neapel und dem FC Barcelona wird live im TV auf Sky Sport 1 während der Konferenzschaltung am Dienstag, den 25. Februar gesendet.

SSC Neapel - FC Barcelona im Livestream

Fans können die Konferenzschaltung auch im Livestream bei SkyGo mitverfolgen.

Das komplette Spiel zwischen Neapel und Barca gibt es bei DAZN.

Neapel - Barcelona im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zur Partie zwischen Neapel und Barca und alle News zur Champions League.