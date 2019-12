Das Podium komplettiert zumindest vorerst Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain, der in 49 Spielen 44 Mal getroffen hat.

Der Franzose könnte aber noch von Raheem Sterling (Manchester City/41 Tore in 61 Spielen) überholt werden. In der Premier League stehen im Vergleich zu den anderen Topligen in diesem Jahr noch zwei Spieltage auf dem Programm.

Auch Werner auf Top-Torjägerliste

Messi und Lewandowski sind dagegen mit neun bzw. 13 Toren Vorsprung für den Engländer nicht mehr einzuholen. Ein weiterer Bundesliga-Star hat es ebenfalls in die Bestenliste geschafft. Timo Werner von RB Leipzig landet mit 31 Treffern in 47 Spielen auf dem 15. Rang der europäischen Top-Torjäger.

Messi durchbrach unterdessen bereits zum neunten Mal in den vergangenen zehn Jahren die 50-Tore-Marke. Vier Mal war der Superstar zudem Europas bester Torschütze: 2010, 2012, 2016 und 2018 ließ Messi die Konkurrenz hinter sich.

Alleine in diesen vier Jahren sammelte der Argentinier insgesamt 261 Tore. Vor sieben Jahren erreichte er zudem mit 91 Treffern innerhalb eines Jahres eine neue Bestmarke.

Top-Torjäger 2019 (laut uefa.com):

Robert Lewandowski (Bayern München & Polen) 54 Tore, 58 Spiele Lionel Messi (FC Barcelona & Argentinien) 50 Tore, 58 Spiele Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain & Frankreich) 44 Tore, 49 Spiele Raheem Sterling (Manchester City & England) 41 Tore, 61 Spiele Cristiano Ronaldo (Juventus Turin & Portugal) 39 Tore, 50 Spiele Alfredo Morelos (Glasgow Rangers & Kolumbien) 38 Tore, 53 Spiele Andraž Šporar (Slovan Bratislava & Slowenien) 36 Tore, 46 Spiele Erik Sorga (FC Flora Tallinn & Estland) 35 Tore, 45 Spiele Sergio Agüero (Manchester City & Argentinien) 35 Tore, 49 Spiele Karim Benzema (Real Madrid) 35 Tore, 50 Spiele Harry Kane (Tottenham Hotspur & England) 34 Tore, 45 Spiele Sadio Mané (FC Liverpool & Senegal) 34 Tore, 61 Spiele Dušan Tadić (Ajax Amsterdam & Serbien) 32 Tore, 62 Spiele Kamil Wilczek (Brøndby IF) 31 Tore, 44 Spiele Timo Werner (RB Leipzig & Deutschland) 31 Tore, 47 Spiele Bruno Fernandes (Sporting Lissabon & Portugal) 31 Tore, 55 Spiele

