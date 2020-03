José Mourinho kennt das Gefühl der Niederlage mittlerweile nur zu gut. In der Premier League war Tottenham Hotspur bereits vor dem Achtelfinal-Rückspiel in Leipzig nach nur einem Punkt aus den vergangenen drei Spielen auf Platz acht abgerutscht, aus dem FA Cup hatte man sich vor einer Woche nach einer 3:4-Niederlage im Elfmeterschießen zuhause gegen Norwich verabschiedet.

Nun also die 0:3 (0:2)-Abreibung in Leipzig und damit das Aus in der Königsklasse. Für Mourinho, der nach der Partie noch einmal betonte, dass er mit seinem Team nach Sachsen gereist war, um zu kämpfen, keine große Überraschung.

"Wir haben große Probleme", sagte der Portugiese im Interview bei "Sky":

" Wir sind nicht einmal ein richtiges Team. Wir sind eine Ansammlung von zur Verfügung stehenden Spielern und versuchen, irgendwie ein Team daraus zu bauen. "

Tottenhams Verletztenliste wir immer länger

Damit spielte Mourinho vor allem auf die vielen Verletzungen von Schlüsselspielern wie Harry Kane, Heung-Min Son oder Moussa Sissoko an, zu denen sich in Leipzig auch noch Ben Davies, Davinson Sánchez und Steven Bergwijn gesellten.

"Es ist einfach zu viel. Wir befinden uns in einer einzigartigen Situation, die ich so noch nie erlebt habe", führte Mourinho weiter aus. Besonders die mangelnden Möglichkeiten in der Offensive beklagte der 57-Jährige:

" Wir haben keine Angreifer, wir können unseren Gegnern nicht wehtun. So einfach ist das. Unsere Gegner fühlen sich gegen uns sehr wohl, weil wir sie nicht angreifen können. "

Nachdem sich die Nord-Londoner vergangene Saison erst im Finale dem FC Liverpool geschlagen geben mussten, läuft Mourinhos Team aktuell Gefahr, den internationalen Wettbewerb in der kommenden Saison komplett zu verpassen. Derzeit hat Tottenham vier Punkte Rückstand auf das fünftplatzierte Manchester United.

Mourinho lobt Leipzig

Der Auftritt in Leipzig könnte für die Spurs also für längere Zeit der letzte auf europäischer Bühne gewesen sein. Über die schwache Spielzeit wollte Mourinho deshalb auch nur noch so wenig Worte wie möglich verlieren:

" Hoffentlich ist die Saison schnell zu Ende. Die verletzten Spieler müssen sich erholen. Und natürlich müssen wir unser Team für nächste Saison verbessern. "

Für den siegreichen Bundesligisten hatte der Portugiese derweil nur Lob übrig:

" Glückwunsch an Leipzig, sie haben ein sehr gutes Team. Ich wünsche ihnen viel Glück fürs Viertelfinale. "

