1. Gegenpole Schick und Werner überrollen die Spurs

31 Pflichtspieltreffer hatte RB Leipzigs kongeniales Offensivduo Patrik Schick und Timo Werner in der laufenden Spielzeit bereits erzielt. Doch zuletzt stotterte der Motor besonders bei Letzterem ein wenig: Fünf Spiele in Folge blieb Werner ohne eigenen Torerfolg.

Entsprechend groß war die Motivation des deutschen Nationalspielers, jene Scharte auszuwetzen. Die Offensivabteilung der Gäste legte im historischen ersten K.o.-Spiel der Vereinsgeschichte los wie die Feuerwehr und überrollte den Vorjahresfinalisten in der Anfangsphase regelrecht.

Die Sachsen ließen die Hausherren mit ihrem hervorragenden Pressing kaum zur Entfaltung kommen und erspielten sich zahlreiche Gelegenheiten. Besonders Zielspieler Schick machte die Bälle im letzten Drittel gut fest und initiierte mit seinen Zuspielen ein ums anderer Mal gefährliche Situationen.

Insgesamt feuerten die beiden vom Spielertyp so unterschiedlichen Sturmpartner neun Schüsse (Werner vier, Schick fünf) auf das gegnerische Gehäuse ab.

Timo Werner | RB Leipzig - Tottenham HotspurGetty Images

Dass die Leipziger letztlich keinen Treffer aus dem Spiel heraus erzielten, war einzig der mangelhaften Chancenverwertung und dem starken Spurs-Keeper Hugo Lloris geschuldet. So musste letztlich ein Foulelfmeter herhalten, dessen Entstehung Werner mit einem überlegten Chippass in den Lauf des ebenfalls auffälligen Konrad Laimer selbst einleitete und den er nach dem Pfiff eiskalt verwandelte (58.).

"Unser Matchplan ist voll aufgegangen. Wir haben hinten Tottenhams lange Bälle und Flanken wegverteidigt und nach vorne sehr guten Fußball gespielt. Wir waren überrascht, dass wir so viel Ballbesitz hatten, haben daraus aber viele Chancen gemacht", konstatierte der Siegtorschütze nach der Partie bei "Sky" und ergänzte:

" Beim Elfmeter habe ich alles reingehauen, als ob es mein letzter Schuss in diesem Spiel wäre. "

2. Mourinho verfällt in alte Muster

Das Achtelfinal-Hinspiel gegen RB Leipzig war der 150. Auftritt von José Mourinho in der Königsklasse. Nach Feiern dürfte dem Jubilar aber nach der Partie kaum zumute gewesen sein.

Die Elf des Startrainers präsentierte sich von der ersten Minute an ungewohnt passiv und verbarrikadierte sich im ersten Durchgang phasenweise mit allen elf Feldspielern in der eigenen Hälfte oder gar am heimischen Sechzehner.

Bereits in der Vergangenheit wurde Mourinho immer wieder für seine teils destruktive Spielweise kritisiert. Jenen defensiven Grundgedanken schien "The Special One" in den vergangenen Wochen bei den Spurs jedoch ad acta gelegt zu haben, was elf Treffer - wohlgemerkt ohne Torjäger Harry Kane - alleine in den letzten fünf Pflichtspielen belegten.

"The Special One" on fire: Jose Mourinho gegen RB LeipzigGetty Images

Die besonders in der ersten Halbzeit offensiv erschreckende Vorstellung mit lediglich drei Torschüssen passte daher so gar nicht ins Bild und stellte einen Rückschritt in alte Muster dar. Mourinho selbst hatte nach der Heimpleite aber seine gewohnt eigene Sicht der Dinge:

" Ihr Torwart hat ein paar hervorragende Aktionen gehabt, ich glaube nicht, dass wir Glück hatten. Das 1:0 ist nicht so schlecht, wir können auch im Rückspiel gewinnen. Wir müssen sehen, welche Spieler wir in den nächsten Wochen, für die nächsten Spiele zur Verfügung haben. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. "

Zwar kamen die Hausherren mit mehr Elan aus der Kabine und konnten am Ende der Partie immerhin 12 Abschlüsse verzeichnen. Richtig gefährlich wurde es für die RB-Defensive um Torhüter Peter Gulacsi aber nahezu ausschließlich nach Standards in Person von Giovani Lo Celso (73.) und dem eingewechselten Erik Lamela (86.), die der ungarische Keeper klasse entschärfte.

3. Kane und Son fehlen an allen Ecken und Ende

Ganze elf der insgesamt 18 Champions-League-Treffer der Spurs gingen auf das Konto von Harry Kane und Heung-Min Song. Wie sehr der Vorjahresfinalist von seinen beiden Offensiv-Stars abhängig ist, offenbarte einmal mehr das Achtelfinal-Hinspiel.

Weder Dele Alli noch Lucas Moura oder Neuzugang Steven Bergwijn konnten im Ansatz das Fehlen der beiden Stützen kompensieren. Einzig Bergwijn mit einem Schlenzer in der Anfangsphase (7.) und Moura mit einem Versuch unmittelbar nach der Pause (48.) strahlten so etwas wie Gefahr aus.

Der hochtalentierte Alli war an vorderster Front hingegen komplett abgemeldet. Symptomatisch für den blutleeren Auftritt des englischen Nationalspielers waren seine 28 Ballaktionen und damit genauso wenige wie Tohüter Lloris.

Komplett abgemeldet: Lucas Moura im Zweikampf mit Leipzigs Marcel HalstenbergGetty Images

"Wir haben nicht die Waffen wie RB: Sie haben Nkunku, Schick und Werner, dazu kommen Forsberg und Poulsen. So ist nun mal unsere Situation - es ist, wie wenn man zu einem Duell geht mit einem Gewehr, aber ohne Munition", beklagte sich Mourinho über die personell angespannte Situation.

Bereits in der vergangenen Spielzeit fehlte Kane Tottenham in der entscheidenden Saisonphase verletzt, woraufhin die Spurs fast noch den erneuten Einzug in die Champions League verspielt hätten - von der Niederlage im Finale der Königsklasse ganz abgesehen.

