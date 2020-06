Die Coronakrise hat den Fußballkalender komplett durcheinandergewirbelt - bei der Sitzung ihres Exekutivkomitees will die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch und Donnerstag wieder Struktur in diesen bringen. Aufgrund der "sehr gefüllten Tagesordnung" ist die Sitzung auf zwei Tage ausgedehnt worden. Eurosport.de gibt einen Überblick über die wichtigsten anstehenden Entscheidungen.

Welche Entscheidungen müssen beim Europapokal gefällt werden?

Eine ganze Menge. Eigentlich sollte das Champions-League-Finale am 30. Mai in Istanbul stattfinden, das Endspiel der Europa League am 27. Mai in Danzig - Corona machte diese Pläne aber zunichte. Da die UEFA den nationalen Ligen Vorrang eingeräumt hatte, wird der Europacup wohl erst im August fortgeführt werden können. Neben dem Termin muss das Exko aber auch entscheiden, wo und in welchem Format die Wettbewerbe zu Ende gebracht werden sollen.

Wie könnte die Fortsetzung aussehen? Bereits im Vorfeld der Sitzung sickerte ein Teil der Pläne durch. So soll die Champions League nach übereinstimmenden Medienberichten im August in Form eines Finalturniers im K.o.-System (ohne Rückspiele) in Lissabon zu Ende gespielt werden, auch Frankfurt hatte Interesse signalisiert. In Deutschland soll stattdessen die Europa League in einem Turnierformat zu Ende gespielt werden. Spielorte könnten Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Duisburg sein.

Wann soll es losgehen?

Für Bayern München könnte es in der Königsklasse am 8. oder 9. August mit dem Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea weitergehen, RB Leipzig ist bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Das Endspiel soll am 22. oder 23. August im Estadio da Luz ausgetragen werden. In der Europa League sind aus deutscher Sicht noch Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt vertreten, dort müssten zunächst noch die Achtelfinal-Rückspiele stattfinden.

Welche offenen Fragen gibt es noch zu klären?

Die Klubs brauchen vor allem Klarheit, mit welchen Kadern sie bei den Finalturnieren antreten dürfen. Es muss geklärt werden, ob Neuzugänge schon oder Abgänge noch auflaufen können. Interessant wird das vor allem beim Blick auf die Nationalspieler Timo Werner (möglicher Abgang aus Leipzig) und Leroy Sane (möglicher Zugang für die Bayern).

Welche Knackpunkte gibt es bezüglich der EM?

Dass die paneuropäische EM erst im kommenden Jahr (11. Juni bis 11. Juli 2021) stattfinden wird, hatte die UEFA bereits im März entschieden. Ob diese jedoch wie angedacht in zwölf verschiedenen Ländern über die Bühne gehen kann, ist noch offen. Die Stadt München, wo die DFB-Elf in der Vorrunde auf Frankreich, Portugal und einen noch nicht qualifizierten Play-off-Sieger treffen soll, hat bereits auch für 2021 ihre Bereitschaft offiziell bestätigt. Andere Ausrichterstädte wie Bilbao hatten jedoch Probleme geäußert, den neuen Termin gewährleisten zu können. Bei einem Ausfall eines Gastgebers würden die Spiele aufgeteilt werden.

Wie sieht es mit den EM-Play-offs und der Nations League aus?

Vier Startplätze bei der EM sind noch zu vergeben, 16 Nationalmannschaften kämpfen in Play-offs darum. Anfang September, Mitte Oktober und Ende November gibt es zwar drei Fenster für Länderspiele, doch eigentlich waren dafür die sechs Gruppenspieltage der Nations League vorgesehen. Die Spiele der deutschen Auswahl in der Nations League gegen Spanien (3. September) und in der Schweiz (6. September) stehen deshalb auf der Kippe - auch, um den Profis eventuell eine Pause zu gönnen.

Welche Themen stehen sonst noch auf der Agenda?

Nicht nur die laufende Saison, auch die kommende Spielzeit wird Thema sein. So muss die UEFA festlegen, wann die Europacup-Saison 2020/21 startet. Auch einen neuen Termin für die eigentlich für nächstes Jahr vorgesehene U21-EM gilt es zu finden, wahrscheinlich ist der Sommer 2022. Darüber hinaus wird über die Beendigung der Champions League der Frauen sowie die Klub-Lizenzierung und Financial Fairplay diskutiert.

