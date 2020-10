Auch sei es mehr als "eine statistische Seltsamkeit für einen Spieler, dem fünf Tore in drei Matches aberkannt wurden". Álvaro Morata hatte zuletzt vor dem schwachen Auftritt der alten Dame gegen Barca bereits zwei Abseitstore markiert. "Fünf aberkannte Tore in drei Matches sind ein beeindruckender Rekord", so der "Corriere dello Sport".