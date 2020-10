Bürki war beim Sieg gegen Schalke ins Tor zurückgekehrt. Zuvor hatte er vier Mal in Folge auf der Bank Platz nehmen müssen.

Emre Can wird beim zweiten Gruppenspiel der laufenden Champions-League-Vorrunde nicht mitwirken können. Der Nationalspieler war am vergangenen Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne.