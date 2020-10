Für die Borussia ist es die dritte Teilnahme an der Gruppenphase, in die K.o.-Runde hat es die Fohlenelf bislang noch nicht geschafft. "Wir spielen, um weiterzukommen. Eine andere Zielsetzung würde unserem Charakter widersprechen. Für die Champions League haben wir ein Jahr lang hart gearbeitet. Jetzt wollen wir in diesem Wettbewerb auch das Bestmögliche erreichen", sagte Rose.