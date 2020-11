So lief das Spiel:

Nach kurzer Warm-up-Phase war Gladbach sofort da. Mit dem ersten Angriff über rechts und Konrad Lainer führte Gladbach mit 1:0. Der Österreicher ging bis zur Grundlinie und spielte dann flach und scharf zurück in die Mitte. Auf Alassane Plea, der nahe des Elfmeterpunktes frei stand und problemlos ins linke untere Eck vollenden konnte (8.).

In der Folge bleiben die Fohlen das bestimmende Team, ließen Donezk kaum aus der eigenen Hälfte heraus. Plea eroberte gegen Valeriy Bondar einen Ball, spielte ins Zentrum zu Florian Neuhaus, der direkt auf Christoph Kramer weiterleitete. 20 Meter, zentrale Position, Schuss. Bondar wollte retten, fälschte das Geschoss aber ab, wodurch Keeper Anatolii Tribur schließlich chancenlos war – Eigentor (17.).

Und die Borussia blieb weiter dran. Nur neun Minuten später hieß es 3:0 aus Gladbacher Sicht. Über links spielte sich Lars Stindl in die Gefahrenzone. Kurzer Rückpass auf Plea, der ganz trocken und fast aus dem Stand die Kugel aus 19 Metern in den linken Winkel jagte (26.).

Danach die erste Möglichkeit für Donezk. Erstmals mit Ball am Fuß waren die Ukrainer in Person von Tete im Strafraum. Dessen Schuss konnte Yann Sommer im Tor aber zur Ecke abwehren (28.). Bis kurz vor der Pause dauerte dann, bis wieder Gefahr entstand. Erneut vor dem Donezker Tor. Dabei bewies Gladbach, dass es auch nach Standards Tore machen kann. Ecke Hofmann, dann ist Ramy Bensebaini da. Erst mit dem Kopf, dann mit Nachschuss zum 4:0-Halbzeitstand (44.).

Drei Wechsel zur Pause in der Schachtjor-Offensive sollten irgendetwas am Spielverlauf ändern. Doch das blieb aus. Es spielte weiterhin nur Gladbach. Nachdem zunächst noch Marcus Thuram und Nico Elvedi nach einer Ecke am 5:0 scheiterten (58.), stellte dann Lars Stindl auf eben jenes Ergebnis. Im Spielaufbau fing Jonas Hofmann einen hohen Ball ab. Pass auf Plea, direkt weitergeleitet auf Stindl, flach ab ins rechte Eck (65.).

Den Widerstand hatte Donezk längst aufgegeben, als dann für Gladbach auch noch der VAR mitspielte. Ein zunächst als Abseits gewertetes Tor von Plea nach Pass von Thuram wurde zurückgepfiffen, dann aber korrigiert. Und damit war das halbe Dutzend voll (78.).

Das fiel auf: Fünf Mann in der ersten Reihe

Während andere Teams mit einer Fünferkette in der Defensive agieren, bot Gladbach phasenweise die Hälfte seiner Feldspieler in erster Angriffsreihe auf, um jegliches Aufbauspiel der Ukrainer zu verhindern. Das funktionierte blendend, Donezk konnte keinen Ball in Ruhe an den eigenen Mann bringen, schaffte es nur seltenst mal mit Ball am Fuß überhaupt über die Mittellinie.

Die Statistik: 6

Schachtjor Donezk hat die höchste Heimniederlage im europäischen Geschäft kassiert – mit Abstand! Ein 0:3 gegen Atalanta Bergamo und Manchester City standen da bisher in der Statistik. Gladbach hingegen kommt nahe an seinen höchsten Auswärtssieg seiner Vereinsgeschichte heran, als es im Europapokal der Pokalsieger mal 7:0 in der Saison 73/74 gegen ein Team aus Island endete.

