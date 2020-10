Noch am Samstag sah alles so gut aus.

Trotz heftiger Rotation hatte Borussia Dortmund beim Angstgegner in Hoffenheim gewonnen und sich in der Spitzengruppe der Bundesliga festgesetzt. Spieler und Verantwortliche schwärmten vom vorausschauenden Trainer und dem für die kommenden Wochen bestens besetzten Kader.

Vier Tage später sieht die Welt nun plötzlich ganz anders aus. Mit 1:3 verlor der BVB das erste Spiel seiner eigentlich sehr machbaren Vorrundengruppe der Champions League in Rom.

Mehr als das simple Ergebnis sollte aber die Art und Weise nachdenklich stimmen. Denn es war nicht das erste Mal, dass die Elf von Lucien Favre auswärts wie ein zahnloser Tiger daherkam. Mit den ganz großen Ambitionen dürfte es so zumindest schwer werden.

Reus und Kehl reagieren schockiert

"Das war einfach schlecht", brachte es Marco Reus nur wenige Minuten nach dem Schlusspfiff bei "Sky" auf den Punkt. Er selbst habe gar nicht gut gespielt, die erste Halbzeit sei komplett verschlafen worden und überhaupt sei das so alles gar nicht der Anspruch der Borussia. "Eigentlich haben wir alles vermissen lassen", schob der 31-Jährige noch nach.

Alles korrekt soweit. Lizenzspieler-Chef Sebastian Kehl wurde noch deutlicher, sprach gar von einer desolaten Leistung. So könne man nun wirklich nicht auftreten. "Es gab wenige Spieler, die nur im Ansatz an ihre Leistungsgrenze gegangen sind", schimpfte der 40-Jährige.

Beiden war die große Enttäuschung über das Erlebte anzumerken - und darüber, eine große Chance auf Ruhe unnötig vergeben zu haben. Die Niederlage beim Tabellen-15. der Serie A sorgt zu Beginn einer knüppelharten Phase in Liga und Champions League dafür, dass schon jetzt der Druck steigt.

Favre analysiert öffentlich oberflächlich

Lucien Favre fand im Vergleich zu Kehl und Reus deutlich weniger drastische Worte, was zu erwarten gewesen war. Besonders glücklich stellte er sich in der unmittelbaren Nachbetrachtung aber nicht an.

"Viele Spieler waren gut, aber viele Spieler waren nicht gut", meinte der Schweizer am "Sky"-Mikrofon und ließ dabei den Großteil der BVB-Fans ratlos zurück.

Zwar brachte er vor versammelter Presse noch heraus, dass er "sehr enttäuscht" wäre und "nicht viel Gutes" gesehen habe, über die Maßen angefressen wirkte der Schweizer aber auch in Rom nicht. Was auch an seinem Naturell liegt.

Es darf vorausgesetzt werden, dass der Trainer hinter verschlossenen Türen anders mit seiner Mannschaft spricht, sie sich auch härter zur Brust nimmt. Ob er sie damit aber auch erreicht, muss langsam aber sicher in Frage gestellt werden.

Favre kritisiert Einstellung seiner Spieler: "Dann wird es schwer"

Rom-Pleite nicht die erste ihrer Art

Denn der sehr schwache Auftritt von Rom war nicht der erste seiner Art. Er reiht sich ein in eine fast beliebig verlängerbare Liste solcher. Als letzter Eintrag findet man dort die Niederlage in Augsburg am zweiten Spieltag.

Nach zwei überzeugenden Spielen in der Bundesliga zeigte das hochtalentierte Team wieder sein zweites, hässliches Gesicht und enttäuschte auf ganzer Ebene. Ein Trend, der sich bereits 2019/20 wie ein roter Faden durch die Saison der Westfalen zog und Favre zu denken geben sollte.

Denn mit fehlender Erfahrung und einem vollgestopften Terminkalender ist die rätselhafte Auswärtsschwäche gegen aggressiv agierende, weil qualitativ unterlegene Teams auf Dauer nicht mehr zu erklären. Verfällt eine Mannschaft mit wechselndem Personal immer wieder in die gleichen Muster, muss sich auch der Trainer hinterfragen.

"Das war nicht gut, aber man kann ein Spiel verlieren. Wir werden das schaffen, aber wir müssen es besser machen", meinte Favre trotzig. Die nächste Chance dazu kommt schneller als erwartet. Am Samstag ist Derby.

