Alles, was in einem Satz vor dem "aber" stehe, sagt man, sei wertlos. Für Julian Brandt ist das derzeit besonders ärgerlich: Denn wenn Bundestrainer Joachim Löw seinem hochveranlagten Nationalspieler "sehr viel Können" und eine "unglaubliche Begabung" attestiert, ist das einschränkende Wörtchen niemals fern.

Julian Brandt sei, Wertloses weggelassen, "aber ein bisschen schwankend in seiner Leistung". Der 24-Jährige müsse "aber die nächste Hürde überspringen". Das ist ihm bislang weder in der Nationalmannschaft noch bei Borussia Dortmund gelungen. Brandt suche "die richtige Position in einem System", sagte BVB-Trainer Lucien Favre nach dem 1:2 gegen den 1. FC Köln am Samstag.

Brandt hatte erschütternd schwach gespielt, nach 67 Minuten wurde er ausgewechselt. Der "Kicker" benotete ihn mit einer 5,5. Und Favre erklärte: "Julian war überhaupt nicht schlecht. Aber er war auch nicht top." Das war für seine Verhältnisse klare Kritik.

Woher kommt es, dass Brandt seine zweifellos vorhandene Klasse so selten abruft? Vielleicht ist dies eine Erklärung: Er liebt die Freiheit. "Wenn ein Trainer zu mir kommt und sagt: Du spielst da, auf der Position, du machst aber genau das, du musst nach den Abläufen und nach dem Muster spielen - das wäre für mich der Horror!", sagte er zuletzt: "Das wäre ganz schlimm."

Auch bei Freiheiten: Brandt gelingt zu wenig

Favre weise ihm im Gegenteil inzwischen zwar eine Position zu, erlaube ihm jedoch, "rumzulaufen, wo ich will". Da passt sich also der Trainer dem Spieler an, nicht umgekehrt. Aus viel Freiheit generiert Brandt dann allerdings "viel zu wenig", wie zuletzt auch Ex-Nationalspieler Michael Ballack kritisierte.

Hinzu kommt, dass im Fußball ein strafferes Korsett umso wichtiger wird, je schlechter ein Spiel verläuft. Das ist ein Grund dafür, dass Brandt in den schwierigen Spielen häufig untertaucht - auch daher rührt sein Ruf, keiner zu sein, der sich wehrt, kein Kratzer, Beißer, Spucker.

Die Konstanz auf hohem Niveau bleibt das große Problem des technisch so starken Offensivspielers. An einem überragenden Tag muss er sich fußballerisch vor keinem Spieler in der Nationalmannschaft oder in der Bundesliga verstecken, an einem schlechten ist er bestenfalls ein Mitläufer, der ab und an mal sehenswert den Ball annimmt. Von einem Spieler, der sowohl beim Topklub BVB als auch in der Nationalmannschaft (derzeit ohne Erfolg) um einen Stammplatz kämpft, wird mehr erwartet.

Brandt muss sich strecken, ansonsten droht ihm in der DFB-Auswahl und beim BVB eine Dauerrolle als Reservist. Von neun Ligaspielen bestritt er nur eines über die volle Distanz, ihm gelang kein Tor, die eine Torvorlage wirkt auch kümmerlich. Giovanni Reyna hat ihm den Rang abgelaufen, und das Experiment als Achter und Sechser verfolgt Favre mit Brandt auch nicht mehr. In der Mittelfeldzentrale ist er hinter Axel Witsel, Jude Bellingham, Thomas Delaney und auch Mo Dahoud derzeit nur noch fünfte Wahl.

